Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 27 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 settembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:35 Ballando con le Stelle
23:55 TG1 Sera
23:59 Ballando con le Stelle
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Omicidi a Mystery Island
23:00 Il Sabato al 90°
00:00 Tg2 Storie. I racconti della settimana
00:48 Meteo 2
00:55 TG2 Mizar
01:20 TG2 Cinematinée
Rai 3
20:00 Blob – Lamerika
20:20 La Confessione
21:20 Sapiens, un solo pianeta – Perché la Terra si spacca
23:55 Le sentinelle della biodiversità – I castori
00:00 TG3 Mondo
00:25 TG3 Agenda del Mondo
00:30 Meteo 3
00:35 Dogman
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:33 Trespass
23:31 Allied: Un’ombra nascosta
01:52 Tg4 – Ultima ora
Canale 5
20:00 TG5
20:39 La ruota della fortuna
21:31 Tu si que vales
00:07 Speciale Tg5
Italia 1
20:34 NCIS – Unità Anticrimine
21:26 L’Era Glaciale
23:06 Adele e l’enigma del Faraone
01:08 Studio aperto – la giornata
01:25 Sport mediaset – la giornata i1
01:50 E-Planet
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In altre parole
00:00 Grantchester
TV8
20:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
22:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel
23:45 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
NOVE
21:30 Accordi & Disaccordi
20 — Venti
21:11 Nico
23:19 Braven – Il coraggioso
01:03 DC’s Legends of Tomorrow
01:43 Dc’s Legends of Tomorrow
Rai 4
20:30 Alert: Missing Persons Unit S1E2 Hugo
21:18 Faster
23:00 Lionheart – Scommessa vincente
00:48 Anica appuntamento al cinema
Iris
21:13 La giusta causa
23:19 Nella morsa del ragno
01:25 Fenomeni paranormali incontrollabili
Rai 5
21:19 Rai News Giorno
21:21 Signorie E1 – Padova – I Da Carrara
22:14 Che magnifica impresa – Italia, che Fisica!
23:09 Iconologie Quotidiane: Carlo Crivelli pt.4
23:17 Sheryl Crow Live At The Capitol Theatre
00:52 Rock Legends: Talking Heads
01:15 Rai News Notte
Rai Movie
21:10 Il principe del deserto
23:25 La giuria
01:35 Le conseguenze dell’amore
Rai Premium
21:20 La Sposa – S1E3
23:15 Balene – Amiche per sempre – S1E1 – Giù nell’abisso
00:15 Balene – Amiche per sempre – S1E2 – Risalire
01:15 La Nuova Squadra – S2E7
Cielo
20:00 Studio Basket Supercoppa
20:35 Supercoppa Italiana
22:45 Studio Basket Supercoppa
23:15 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:20 Sky Sport 24 Night
Twentyseven
20:10 Colombo
21:14 Pericolosamente insieme
23:29 Space Jam – New Legends
01:37 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 The Path – La strada per la libertà
22:50 Remember me
00:25 La compieta preghiera della sera
LA7d
21:20 Va’ dove ti porta il cuore
23:25 Coco Chanel & Igor Stravinsky
01:35 La Mala Educaxxxion
La 5
20:11 La notte nel cuore
21:10 Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare
23:08 Uno stalker dal passato
Real Time
21:30 Dottor Hekim – Medico geniale
00:25 La clinica del pus
Cine34
21:15 Spogliamoci così senza pudor…
23:32 L’anatra all’arancia
01:45 Il vizio di famiglia
Focus
20:32 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo
21:28 I segreti della piramide perduta – PrimaTv
23:24 Wild Argentina
00:34 Meraviglie della terra
Giallo
21:10 Il giovane ispettore Morse
23:00 Van Der Valk
01:00 I misteri di Murdoch
TOP Crime
20:16 The Mentalist
21:14 Poirot
23:21 Perry Mason: Per un antico amore
Italia 2
20:17 Young Sheldon
21:15 Dampyr
23:25 Oscure presenze
01:17 One Piece
DMAX
20:30 Affari a tutti i costi
21:25 Border Security: acque di confine
23:10 Il boss del paranormal
Rai Storia
20:00 Il giorno e la storia
20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Emilio Gentile
20:30 Passato e Presente – Padre Turoldo, il prete scomodo – 17/12/2024
21:10 La rimpatriata
22:55 Isis, tomorrow – the lost souls of Mosul
00:15 Rai News Notte
00:20 Iconologie Quotidiane. Correggio, la Sala della Badessa nel convento di San Paolo a Parma (pt.4)
00:25 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:25 Le iene
01:39 Avanti un altro
