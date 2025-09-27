Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 27 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 settembre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Ballando con le Stelle

23:55 TG1 Sera

23:59 Ballando con le Stelle

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Omicidi a Mystery Island

23:00 Il Sabato al 90°

00:00 Tg2 Storie. I racconti della settimana

00:48 Meteo 2

00:55 TG2 Mizar

01:20 TG2 Cinematinée

Rai 3

20:00 Blob – Lamerika

20:20 La Confessione

21:20 Sapiens, un solo pianeta – Perché la Terra si spacca

23:55 Le sentinelle della biodiversità – I castori

00:00 TG3 Mondo

00:25 TG3 Agenda del Mondo

00:30 Meteo 3

00:35 Dogman

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:33 Trespass

23:31 Allied: Un’ombra nascosta

01:52 Tg4 – Ultima ora

Canale 5

20:00 TG5

20:39 La ruota della fortuna

21:31 Tu si que vales

00:07 Speciale Tg5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:26 L’Era Glaciale

23:06 Adele e l’enigma del Faraone

01:08 Studio aperto – la giornata

01:25 Sport mediaset – la giornata i1

01:50 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

00:00 Grantchester

TV8

20:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:30 Bruno Barbieri – 4 Hotel

23:45 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

NOVE

21:30 Accordi & Disaccordi

20 — Venti

21:11 Nico

23:19 Braven – Il coraggioso

01:03 DC’s Legends of Tomorrow

01:43 Dc’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:30 Alert: Missing Persons Unit S1E2 Hugo

21:18 Faster

23:00 Lionheart – Scommessa vincente

00:48 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 La giusta causa

23:19 Nella morsa del ragno

01:25 Fenomeni paranormali incontrollabili

Rai 5

21:19 Rai News Giorno

21:21 Signorie E1 – Padova – I Da Carrara

22:14 Che magnifica impresa – Italia, che Fisica!

23:09 Iconologie Quotidiane: Carlo Crivelli pt.4

23:17 Sheryl Crow Live At The Capitol Theatre

00:52 Rock Legends: Talking Heads

01:15 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Il principe del deserto

23:25 La giuria

01:35 Le conseguenze dell’amore

Rai Premium

21:20 La Sposa – S1E3

23:15 Balene – Amiche per sempre – S1E1 – Giù nell’abisso

00:15 Balene – Amiche per sempre – S1E2 – Risalire

01:15 La Nuova Squadra – S2E7

Cielo

20:00 Studio Basket Supercoppa

20:35 Supercoppa Italiana

22:45 Studio Basket Supercoppa

23:15 Anteprima Sky Sport 24 Night

23:20 Sky Sport 24 Night

Twentyseven

20:10 Colombo

21:14 Pericolosamente insieme

23:29 Space Jam – New Legends

01:37 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 The Path – La strada per la libertà

22:50 Remember me

00:25 La compieta preghiera della sera

LA7d

21:20 Va’ dove ti porta il cuore

23:25 Coco Chanel & Igor Stravinsky

01:35 La Mala Educaxxxion

La 5

20:11 La notte nel cuore

21:10 Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare

23:08 Uno stalker dal passato

Real Time

21:30 Dottor Hekim – Medico geniale

00:25 La clinica del pus

Cine34

21:15 Spogliamoci così senza pudor…

23:32 L’anatra all’arancia

01:45 Il vizio di famiglia

Focus

20:32 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:28 I segreti della piramide perduta – PrimaTv

23:24 Wild Argentina

00:34 Meraviglie della terra

Giallo

21:10 Il giovane ispettore Morse

23:00 Van Der Valk

01:00 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:16 The Mentalist

21:14 Poirot

23:21 Perry Mason: Per un antico amore

Italia 2

20:17 Young Sheldon

21:15 Dampyr

23:25 Oscure presenze

01:17 One Piece

DMAX

20:30 Affari a tutti i costi

21:25 Border Security: acque di confine

23:10 Il boss del paranormal

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Emilio Gentile

20:30 Passato e Presente – Padre Turoldo, il prete scomodo – 17/12/2024

21:10 La rimpatriata

22:55 Isis, tomorrow – the lost souls of Mosul

00:15 Rai News Notte

00:20 Iconologie Quotidiane. Correggio, la Sala della Badessa nel convento di San Paolo a Parma (pt.4)

00:25 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:25 Le iene

01:39 Avanti un altro

