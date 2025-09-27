Roma, lite tra automobilisti rischia di finire in tragedia

Roma – Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di giovedì nei pressi di viale Trastevere, dove un diverbio, presumibilmente legato a questioni di viabilità, è degenerato in una violenta lite. A sedarla e ad evitare il peggio è stata una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro, impegnata in zona per servizi di controllo del territorio.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

Gli agenti sono stati richiamati dalle urla provenienti da piazza Sidney Sonnino e, subito accorsi, hanno trovato due persone impegnate in una colluttazione, mentre un terzo individuo tentava invano di dividerli. Provvidenziale l’intervento dei caschi bianchi, che sono riusciti a separare i due automobilisti, bloccando tempestivamente uno dei due, 48enne italiano, intento a colpire con una mazza da baseball il veicolo, nonché il suo conducente, cittadino di 57 anni, affidato alle cure mediche del caso.

Riportata la calma gli operanti hanno ricostruito l’accaduto che, secondo testimonianze, avrebbe avuto origine poco prima con un battibecco a Ponte Garibaldi, per poi proseguire fino a quando il 48enne è sceso dall’auto, impugnando minacciosamente la mazza da baseball, iniziando a colpire il veicolo del 57enne.

L’aggressore è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere, lesioni personali aggravate dall’uso di arma impropria e da futili motivi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.