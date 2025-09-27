Tor San Lorenzo, evade dai domiciliari e va in spiaggia: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato un 29enne gravemente indiziato del reato di evasione.

L’intervento dei Carabinieri

Lo scorso 19 settembre, l’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati in materia di stupefacenti, si è arbitrariamente allontanato dal proprio domicilio.

A seguito della segnalazione dell’allontanamento, le ricerche attivate dai Carabinieri hanno permesso di individuarlo nei pressi dell’arenile del Lungomare degli Ardeatini.

Alla vista dei militari, il 29enne ha tentato la fuga a piedi, scavalcando alcune recinzioni di abitazioni limitrofe, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato.

Al termine delle formalità di rito, i Carabinieri lo hanno associato presso la Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.