I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato un 41enne del posto gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi nei confronti della compagna convivente, 38enne.

Ardea, aggredisce e manda all’ospedale la compagna: arrestato 41enne, la vicenda

La scorsa sera, al culmine di una lite, la vittima avrebbe subito una violenta aggressione da parte del compagno e sarebbe fuggita dalla sua abitazione dirigendosi in strada, dove è stata notata e soccorsa da alcuni passanti e condotta subito presso la vicina caserma dei Carabinieri.

All’arrivo della donna, è stato richiesto l’immediato intervento del personale del 118 che ha trasportato la vittima al pronto soccorso della Casa di Cura Sant’Anna, dove è stata medicata e poi dimessa con una prognosi di 30 giorni.

I Carabinieri, raccolta la querela della donna che ha denunciato altresì pregressi episodi di maltrattamenti in famiglia perpetrati dall’uomo in suo danno, consistenti in violenze fisiche e verbali commesse anche in presenza della figlia minorenne, hanno rintracciato il 41enne presso il proprio domicilio e lo hanno arrestato.

Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto nel carcere di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini preliminari), l’indagato è da considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.

Se sei vittima di violenza domestica e/o fisica contatta le Forze dell’Ordine o il 1522