Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 26 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 26 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 26 settembre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:30 Tale e Quale Show

23:55 TG1 Sera

00:00 TV7

01:10 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 65 – Fuga dalla Terra

23:00 Oltre il cielo – S1E3 – Alla ricerca della verità

23:30 Squadra Omicidi Spalato S1E9 – Coltello alla gola

01:05 Radio2 Social Club

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole – EP6785

21:25 Kabul – S1E5

22:20 Kabul – S1E6

23:15 Invisibili – Il Fattore Umano – Puntata del 04/02/2025

00:00 TG3 Linea Notte

01:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera

21:32 Quarto grado

00:56 Escandalo – Storia di un’ossessione

Canale 5

20:00 TG5

20:42 La ruota della fortuna

21:49 Riassunto – tradimento

21:51 Tradimento – PrimaTv

00:18 TG5

Italia 1

20:38 NCIS – Unità Anticrimine

21:29 Jurassic World – Il dominio

00:26 Godzilla

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Propaganda Live

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:20 Foodish – Anteprima

20:25 Foodish

21:30 Pechino Express

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Alessandro Siani – Off Line

23:00 Enrico Brignano Show

01:00 Nudi e crudi

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:09 Braven – Il coraggioso

23:04 Sopravvissuto: The Martian

01:35 DC’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:32 C.S.I. Vegas S2E11 – Cara

21:20 The Bouncer – L’infiltrato

22:51 G.I. Joe – La vendetta

00:38 Anica appuntamento al cinema

00:41 C.S.I. Vegas S2E11 – Cara

01:25 Bones S3E8 – I Cavalieri di Colombo

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:17 Ispettore Callaghan

23:27 Il Corriere – The Mule

01:48 La versione di Barney

Rai 5

20:28 Overland 22 – Pakistan: ai piedi dei giganti della Terra – 31/12/2021

21:19 Kilimangiaro Collection – Puntata del 07/09/2025

23:02 Patti Smith Electric Poet

23:55 Rock Legends: Aretha Franklin

00:17 Decades Rock: Elvis Costello & Friends

Rai Movie

21:10 Il ponte sul fiume Kwai

00:00 Wolf Call – Minaccia in alto mare

Rai Premium

20:25 Come fai sbagli S1E10 – I figli degli altri

21:20 Balene – Amiche per sempre – S1E1 – Giù nell’abisso

22:20 Balene – Amiche per sempre – S1E2 – Risalire

23:15 La Sposa – S1E2

01:15 Storie italiane

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Escobar Il fascino del male

23:10 Anteprima Sky Sport 24 Night

23:15 Sky Sport 24 Night

00:15 Criminal

Twentyseven

20:08 Colombo

21:12 Space Jam – New Legends

23:27 Mi presenti i tuoi?

01:38 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Don Bosco

00:40 Effetto Notte – TV2000

01:10 La compieta preghiera della sera

LA7d

21:20 Un giorno come tanti

23:30 Emily

01:55 La Mala Educaxxxion

La 5

21:18 Temptation island e poi..e poi..

23:09 Uomini e donne

00:31 X- Style

01:11 Rimbocchiamoci le maniche

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:35 Bake Off Italia: dolci in forno

23:35 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:00 Se mi vuoi bene

23:15 La mia banda suona il pop

01:05 Vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono

Focus

20:34 Enigmi alieni – PrimaTv

21:25 Andrea Doria – Il muro del silenzio

22:14 Transatlantici: Storia e segreti dei giganti del mare

23:18 Vichinghi – quello che sappiamo veramente

01:17 E-Planet

01:41 Drive Up

Giallo

21:10 Jacobs: un veterinario per agente

23:10 Tom e Lola

01:10 Cherif

TOP Crime

20:15 The Mentalist

21:16 FBI: Most Wanted

22:59 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:16 Due uomini e 1/2

21:15 Oscure presenze

23:09 Scappa: Get Out

01:13 Dragon Ball Super

DMAX

21:25 Blindati: viaggio nelle carceri

23:35 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

01:25 Cops Spagna

Rai Storia

20:00 TV7. Un Gattopardo da tre miliardi

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Erwin Rommel, eroe della nuova Germania – 14/10/2024

21:10 Brigitte contro BB

22:05 La fine del nazismo

23:00 Eventi – Claudia Cardinale, 100 immagini di una ragazza

23:30 Americans 1943-1945

00:00 Rai News Notte

00:05 Iconologie Quotidiane. Sofonisba Anguissola, Fanciullo morso da un gambero (pt.3)

Mediaset Extra

21:25 Scherzi a parte

00:48 Avanti un altro

