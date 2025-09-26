Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 26 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 26 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 26 settembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Affari tuoi
21:30 Tale e Quale Show
23:55 TG1 Sera
00:00 TV7
01:10 Che tempo fa
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 65 – Fuga dalla Terra
23:00 Oltre il cielo – S1E3 – Alla ricerca della verità
23:30 Squadra Omicidi Spalato S1E9 – Coltello alla gola
01:05 Radio2 Social Club
Rai 3
20:00 Blob
20:15 Riserva Indiana
20:40 Il cavallo e la torre
20:55 Un posto al sole – EP6785
21:25 Kabul – S1E5
22:20 Kabul – S1E6
23:15 Invisibili – Il Fattore Umano – Puntata del 04/02/2025
00:00 TG3 Linea Notte
01:00 Meteo 3
Rete 4
20:29 4 di sera
21:32 Quarto grado
00:56 Escandalo – Storia di un’ossessione
Canale 5
20:00 TG5
20:42 La ruota della fortuna
21:49 Riassunto – tradimento
21:51 Tradimento – PrimaTv
00:18 TG5
Italia 1
20:38 NCIS – Unità Anticrimine
21:29 Jurassic World – Il dominio
00:26 Godzilla
LA7
20:00 Tg La7
20:35 Otto e mezzo
21:15 Propaganda Live
01:00 Tg La7
01:10 Otto e mezzo
TV8
20:20 Foodish – Anteprima
20:25 Foodish
21:30 Pechino Express
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Alessandro Siani – Off Line
23:00 Enrico Brignano Show
01:00 Nudi e crudi
20 — Venti
20:14 THE BIG BANG THEORY
21:09 Braven – Il coraggioso
23:04 Sopravvissuto: The Martian
01:35 DC’s Legends of Tomorrow
Rai 4
20:32 C.S.I. Vegas S2E11 – Cara
21:20 The Bouncer – L’infiltrato
22:51 G.I. Joe – La vendetta
00:38 Anica appuntamento al cinema
00:41 C.S.I. Vegas S2E11 – Cara
01:25 Bones S3E8 – I Cavalieri di Colombo
Iris
20:13 Walker Texas Ranger
21:17 Ispettore Callaghan
23:27 Il Corriere – The Mule
01:48 La versione di Barney
Rai 5
20:28 Overland 22 – Pakistan: ai piedi dei giganti della Terra – 31/12/2021
21:19 Kilimangiaro Collection – Puntata del 07/09/2025
23:02 Patti Smith Electric Poet
23:55 Rock Legends: Aretha Franklin
00:17 Decades Rock: Elvis Costello & Friends
Rai Movie
21:10 Il ponte sul fiume Kwai
00:00 Wolf Call – Minaccia in alto mare
Rai Premium
20:25 Come fai sbagli S1E10 – I figli degli altri
21:20 Balene – Amiche per sempre – S1E1 – Giù nell’abisso
22:20 Balene – Amiche per sempre – S1E2 – Risalire
23:15 La Sposa – S1E2
01:15 Storie italiane
Cielo
20:20 Affari di famiglia
21:15 Escobar Il fascino del male
23:10 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:15 Sky Sport 24 Night
00:15 Criminal
Twentyseven
20:08 Colombo
21:12 Space Jam – New Legends
23:27 Mi presenti i tuoi?
01:38 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Don Bosco
00:40 Effetto Notte – TV2000
01:10 La compieta preghiera della sera
LA7d
21:20 Un giorno come tanti
23:30 Emily
01:55 La Mala Educaxxxion
La 5
21:18 Temptation island e poi..e poi..
23:09 Uomini e donne
00:31 X- Style
01:11 Rimbocchiamoci le maniche
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:35 Bake Off Italia: dolci in forno
23:35 The Bad Skin Clinic
Cine34
21:00 Se mi vuoi bene
23:15 La mia banda suona il pop
01:05 Vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono
Focus
20:34 Enigmi alieni – PrimaTv
21:25 Andrea Doria – Il muro del silenzio
22:14 Transatlantici: Storia e segreti dei giganti del mare
23:18 Vichinghi – quello che sappiamo veramente
01:17 E-Planet
01:41 Drive Up
Giallo
21:10 Jacobs: un veterinario per agente
23:10 Tom e Lola
01:10 Cherif
TOP Crime
20:15 The Mentalist
21:16 FBI: Most Wanted
22:59 C.S.I. – Scena del crimine
Italia 2
20:16 Due uomini e 1/2
21:15 Oscure presenze
23:09 Scappa: Get Out
01:13 Dragon Ball Super
DMAX
21:25 Blindati: viaggio nelle carceri
23:35 L’Eldorado della droga: viaggio in USA
01:25 Cops Spagna
Rai Storia
20:00 TV7. Un Gattopardo da tre miliardi
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – Erwin Rommel, eroe della nuova Germania – 14/10/2024
21:10 Brigitte contro BB
22:05 La fine del nazismo
23:00 Eventi – Claudia Cardinale, 100 immagini di una ragazza
23:30 Americans 1943-1945
00:00 Rai News Notte
00:05 Iconologie Quotidiane. Sofonisba Anguissola, Fanciullo morso da un gambero (pt.3)
Mediaset Extra
21:25 Scherzi a parte
00:48 Avanti un altro
Foto di repertorio