I Carabinieri della Stazione di Nettuno, a conclusione di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne e un 52enne del posto, già noti alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Spaccio a Nettuno: due arresti, sequestrate dosi di cocaina e oltre 8mila euro in contanti, i dettagli

I militari, durante un’attività di osservazione in una via residenziale della Città, hanno notato il più giovane dei due occultare una busta nel soffitto di un androne di una palazzina popolare, prelevata, poco dopo, dal secondo soggetto.

Notata la scena, i Carabinieri sono prontamente intervenuti, bloccando quest’ultimo e trovandolo in possesso della busta appena prelevata, contenente 30 grammi di cocaina suddivisa in 48 dosi.

I militari hanno quindi raggiunto anche il primo soggetto presso la sua abitazione, dove, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto 8.290 euro in contanti e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

I due sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini preliminari), gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.