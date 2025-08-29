Alle ore 07:00 circa di questa mattina, veenrdì 29 agosto 2025, la Squadra VVF 23/A del distaccamento di Anzio, è intervenuta per un grave incidente stradale a Nettuno in Via Santa Maria Goretti.

Drammatico incidente a Nettuno: un morto e un ferito in codice rosso, coinvolte due auto

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili; il conducente di una delle due è deceduto mentre l’altro è stato soccorso dal personale sanitario in codice rosso.

Polizia di Stato sul posto per gli accertamenti del caso: potrebbero seguire aggiornamenti.