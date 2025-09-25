Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 25 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 25 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 25 settembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Affari tuoi
21:30 La ricetta della felicità – S1E1
22:30 La ricetta della felicità – S1E2
23:30 Porta a Porta
23:55 TG1 Sera
00:00 Porta a Porta
01:15 Che tempo fa
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Ore 14 Sera
00:30 Pet Anatomy – Io per te, tu per me – pt.6
01:03 Meteo 2
Rai 3
20:00 Blob
20:15 Riserva Indiana
20:40 Il cavallo e la torre
20:50 Un posto al sole – EP6784
21:20 Zucchero – Sugar Fornaciari
23:10 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – S6E4
00:00 TG3 Linea Notte
Rete 4
20:29 4 di sera
21:33 Dritto e rovescio
00:55 Drive up
01:16 Harrow
Canale 5
20:00 TG5
20:39 La ruota della fortuna
21:45 La notte nel cuore – riassunto
21:48 La notte nel cuore – PrimaTv
00:03 TG5
Italia 1
20:30 Coppa italia live
21:00 Torino – Pisa
23:12 Coppa italia live-
23:55 Trafficanti
LA7
20:00 Tg La7
20:35 Otto e mezzo
21:15 Piazza Pulita
01:00 Tg La7
01:10 Otto e mezzo
TV8
20:30 Conference League Prepartita
21:00 UEFA Europa League
23:00 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:05 Sky Sport 24 Night
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Roberto Lipari – L’ultimo spettacolo
23:40 Antonio Ornano – Maschio caucasico irrisolto
01:50 Nudi e crudi
20 — Venti
20:12 THE BIG BANG THEORY
21:09 Sopravvissuto: The Martian
23:54 Final Score
Rai 4
20:33 C.S.I. Vegas S2E10 – Virale
21:21 Criminal Minds: Evolution S17E5
22:08 Criminal Minds: Evolution S17E6
23:09 Ronin
01:12 Anica appuntamento al cinema
01:15 C.S.I. Vegas S2E10 – Virale
Iris
20:08 Walker Texas Ranger
21:13 Codice Mercury
23:25 Sorvegliato speciale
Rai 5
20:30 Overland 22 – Dalla Turchia al Pakistan: sempre più a Est – 29/12/2021
21:23 Le mie poesie non cambieranno il mondo
22:18 Peer Gynt (Teatro alla Scala, 2025)
00:07 David Gilmour – Wider Horizons
01:19 Pino Daniele Live
01:45 Rai News Notte
01:47 Overland 22 – Dalla Turchia al Pakistan: sempre più a Est – 29/12/2021
Rai Movie
21:10 Arsenio Lupin
23:25 Piedone l’Africano
01:25 Anica – Appuntamento al cinema
01:30 Reclaim – Prenditi ciò che è tuo
Rai Premium
20:25 Come fai sbagli S1E8 – L’ospite inatteso
21:20 La ricetta del delitto perfetto
23:00 Innamorarsi a Bora Bora
00:40 Storie italiane
Cielo
20:20 Affari di famiglia
21:20 Out of Reach
23:00 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:05 Sky Sport 24 Night
00:10 I fiumi di porpora
Twentyseven
20:09 Colombo
21:13 Mi presenti i tuoi?
23:31 La Famiglia Addams 2
01:14 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Barriere
23:30 Il sapore della libertà
00:00 La compieta preghiera della sera
LA7d
21:20 I girasoli
23:20 Monuments Men
01:30 La Mala Educaxxxion
La 5
21:21 Cenerentola in passerella
23:23 Uomini e donne
00:55 Rimbocchiamoci le maniche
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:30 Il re del bisturi
22:30 Vite al limite
Cine34
21:00 Sapore di te
23:13 Sotto il sole di Riccione
01:07 Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo
Focus
20:35 Enigmi alieni – PrimaTv
21:26 C’è un mistero in mezzo al mare – Le isole e i loro segreti – PrimaTv
22:16 C’è un mistero in mezzo al mare – le isole e i loro segreti – PrimaTv
23:19 Hitler’s secret sex life
00:22 Naziste – le donne che aiutarono hitler
Giallo
21:10 Vera
23:10 Il giovane ispettore Morse
01:10 Cherif
TOP Crime
20:15 The Mentalist
21:14 Delitti ai Caraibi
23:28 C.S.I. – Scena del crimine
01:25 Law & Order: Special Victims Unit
Italia 2
20:15 Due uomini e 1/2
21:15 Scappa: Get Out
23:23 Crawl – Intrappolati
01:12 Dragon Ball Super
DMAX
21:25 La febbre dell’oro
23:15 I pionieri dei cristalli
01:05 Cops Spagna
Rai Storia
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – Alberto Manzi il Maestro degli Italiani – 04/11/2024
21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. Il mare del mito – 06/06/2023
22:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. Atto finale. Il ritorno – 13/06/2023
23:05 TV7. Un Gattopardo da tre miliardi
23:15 Viaggio in Sicilia – E4 – Siracusa e il mito greco
00:00 Rai News Notte
00:05 Iconologie Quotidiane. Giovanni Bellini, La pala di San Giobbe (pt.2)
00:10 Il giorno e la storia
00:30 Passato e Presente – Alberto Manzi il Maestro degli Italiani – 04/11/2024
Mediaset Extra
21:25 Io canto family
00:22 Avanti un altro
