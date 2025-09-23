Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 23 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 23 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 23 settembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Affari tuoi
21:30 Il Commissario Montalbano – Una lama di luce
23:35 Porta a Porta
23:55 TG1 Sera
00:00 Porta a Porta
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Freeze
23:30 Pet Anatomy – Le tante vite di Kalì – pt5
00:05 Meteo 2
00:10 Il meglio di Radio2 Social Club
01:20 Appuntamento al cinema
Rai 3
20:00 Blob
20:15 Riserva Indiana
20:40 Il cavallo e la torre
20:55 Un posto al sole – EP6782
21:25 Quaranta anni senza Giancarlo Siani
23:05 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – S6E3
23:50 TG3 Linea Notte
00:50 Meteo 3
00:55 TG Magazine
Rete 4
20:29 4 di sera
21:33 E’ sempre Cartabianca
00:56 Dalla parte degli animali
Canale 5
20:00 TG5
20:38 La ruota della fortuna
21:43 Buongiorno, mamma! – terza stagione – PrimaTv
00:00 X- Style
00:41 TG5
Italia 1
20:35 Coppa Italia live
21:00 Milan – Lecce
23:13 Coppa Italia live
23:55 Hazzard
01:59 Studio aperto – la giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 Otto e mezzo
21:15 Di Martedì
01:00 Tg La7
01:10 Otto e mezzo
TV8
20:20 Foodish – Anteprima
20:25 Foodish
21:30 X Factor
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Giustizia privata
01:25 Nudi e crudi
20 — Venti
20:13 THE BIG BANG THEORY
21:13 White Elephant – Codice criminale
23:08 Troy
Rai 4
20:35 C.S.I. Vegas S2E8 – Un giglio nel deserto
21:22 The Northman
23:37 Conan il Barbaro
Iris
20:13 Walker Texas Ranger
21:17 I 300 di Fort Canby
23:21 L’ultimo colpo in canna
01:21 North Country – Storia di Josey
Rai 5
20:30 Overland 22 – Da Malta alla Turchia: l’altro capo del Mediterraneo – 03/09/2021
21:22 Il bagno turco – Hamam
22:58 Patagonia
00:46 Decades Rock: Pretenders & Friends
Rai Movie
21:10 La giuria
23:20 Lonely Hearts
01:05 Anica – Appuntamento al cinema
01:10 Secondo amore
Rai Premium
20:25 Come fai sbagli S1E4 – La lunga estate del genitore
21:20 Il bodyguard e la principessa
22:55 Come una madre – S1E5
23:45 Come una madre – S1E6
00:35 Storie italiane
Cielo
20:20 Affari di famiglia
21:20 Il Trono di Spade
23:25 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:30 Sky Sport 24 Night
Twentyseven
20:09 Colombo
21:14 Come ti rovino le vacanze
23:12 The Mask – Da zero a mito
00:57 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 A piedi nudi nel parco
23:00 Mississippi Burning – Le radici dell’odio
LA7d
21:20 Emma
23:30 Morto Stalin, se ne fa un altro
01:25 La Mala Educaxxxion
La 5
21:23 Sei giorni, sette notti
23:32 Mamma mia! Ci risiamo
01:44 Rimbocchiamoci le maniche
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:30 La mia vita con la Tourette
23:30 Incidenti di bellezza
Cine34
21:00 Mollo tutto e apro un Chiringuito
22:54 E’ nata una star?
00:37 Il signor Quindicipalle
Focus
20:33 Enigmi alieni – PrimaTv
21:25 Wild Argentina – PrimaTv
22:22 Meraviglie della terra
23:32 Il triangolo delle Bermuda
00:37 Transatlantici: Storia e segreti dei giganti del mare
01:31 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realta’
Giallo
21:10 Van Der Valk
23:10 Vera
01:10 Cherif
TOP Crime
20:13 Person of Interest
21:13 Harry Wild – La signora del delitto – PrimaTv
23:22 C.S.I. – Scena del crimine
Italia 2
20:02 Due uomini e 1/2
21:25 American Dad!
00:06 One Piece
DMAX
21:25 Il boss del paranormal
23:15 WWE Smackdown
01:05 Cops Spagna
Rai Storia
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – Dodecaneso Italiano – 05/12/2024
21:10 Un’epoca nuova. Macerie (pt.1)
22:05 ’14-’18 Grande Guerra 100 anni dopo pt 19 – La guerra è finita
23:05 Aldo Moro,memorie di un professore
00:00 Rai News Notte
00:05 Iconologie Quotidiane. La Concattedrale di Taranto di Gio Ponti
00:10 Il giorno e la storia
00:30 Passato e Presente – Dodecaneso Italiano – 05/12/2024
01:05 Restore Controfagotto. Sguardi sul costume pt.8
Mediaset Extra
21:25 Avanti un altro… pure di sera!
00:18 Avanti un altro
01:31 Tira & Molla
Foto di repertorio