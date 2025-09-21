Attualità

Roma in sciopero per la Palestina: previste migliaia di persone a Piazza dei Cinquecento

Roma: previste decine di migliaia di persone a Piazza dei 500 per la giornata di sciopero generale domani, lunedì 22 settembre. Il comunicato dell’USB.

Lunedi 22 sarà una giornata di mobilitazione senza precedenti: tra le tante piazze che si stanno convocando in queste ore, ormai quasi 80, anche quella di Roma, dalle ore 11:00 a Piazza dei Cinquecento.

Ci aspettiamo una partecipazione nell’ordine delle decine di migliaia di persone: nel Paese si sente con forza la necessità di bloccare le attività, per protestare contro il genocidio in corso a Gaza, contro le complicità del governo Meloni con lo stato di Israele, per fermare guerra e corsa al riarmo.

Unione Sindacale di Base

