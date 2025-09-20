Colleferro, manifestazione contro il genocidio a Gaza: appuntamento in piazza

Colleferro – Appuntamento a Piazza Italia alle ore 19:00 lunedì prossimo, 22 settembre 2025: a cinque anni dalla morte di Willy, si terrà una manifestazione contro ogni forma di violenza e per ribadire con forza i valori di pace e libertà, rivolgendo un pensiero speciale al genocidio in atto a Gaza.

Di seguito, il comunicato stampa di Disarmiamoli Valle del Sacco.

Il comunicato stampa

A cinque anni dall’uccisione di Willy Monteiro Duarte, la comunità di Colleferro si ritroverà in piazza per ribadire con forza i valori di pace, solidarietà, giustizia, libertà ed eguaglianza, ricordati anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso pronunciato in occasione dell’anniversario.

Il Presidente ha richiamato l’urgenza di una responsabilità individuale e collettiva contro ogni forma di violenza e sopraffazione. È in questa prospettiva che la mobilitazione di lunedì 22 settembre alle ore 19, in Piazza Italia a Colleferro, assume un significato ancora più ampio: il massacro della popolazione di Gaza, definito da una commissione indipendente dell’ONU come genocidio secondo il diritto internazionale, ci chiama a un impegno ulteriore e concreto.

La manifestazione prevede un momento simbolico: i partecipanti porteranno coperchi e stoviglie per una breve battitura collettiva, accompagnata da un drappo bianco su cui ci si sdraierà, richiamando i corpi delle decine di migliaia di vittime civili del conflitto.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia mobilitazione che in questi giorni attraversa l’Italia, arrivando anche nelle città e nei paesi della Valle del Sacco. A Colleferro il percorso non si fermerà con questo appuntamento, ma troverà altri momenti e luoghi di espressione e partecipazione civile.

Invitiamo la stampa e la cittadinanza tutta a prendere parte.

Disarmiamoli Valle del Sacco