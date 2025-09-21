Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 21 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 21 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 21 settembre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Balene – Amiche per sempre – S1E1 – Giù nell’abisso

22:30 Balene – Amiche per sempre – S1E2 – Risalire

23:40 TG1 Sera

23:45 Speciale Tg1 – La guerra dal basso

00:55 Che tempo fa

01:00 Sottovoce e dintorni

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 BellaMa’ di Sera

22:45 La Nuova DS

00:30 L’altra DS

Rai 3

20:00 Blob

20:30 CPR e luoghi idonei, arbitrio di Stato – PresaDiretta

21:20 La sanità del futuro – PresaDiretta

23:10 Gli Invisibili – Un giorno in Pretura

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 Newsroom Reloaded

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:32 Fuori dal coro

00:58 Gangster story

Canale 5

20:00 TG5

20:24 La ruota della fortuna

21:34 La notte nel cuore – Riassunto

21:36 La notte nel cuore – PrimaTv

23:58 Pressing

Italia 1

20:25 NCIS – Unità Anticrimine

21:13 Le iene

01:06 American dad! – PrimaTv

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Monuments Men

23:45 Predoni d’Europa: il saccheggio nazista dell’arte

TV8

20:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 I delitti del BarLume – Sopra la panca

23:20 Il vento del perdono

NOVE

21:30 Enrico Brignano Show

23:30 Oblivion – Ti sfascio una canzone

01:30 Nudi e crudi

20 — Venti

21:13 Mortal Kombat

23:28 Giustizia a tutti i costi

01:32 DC’s Legends of Tomorrow

Rai 4

20:29 Criminal Minds: Evolution S17E4 – La tela del ragno

21:21 Elizabeth Harvest

23:13 Founders Day

Iris

21:14 The Departed – Il bene e il male

00:11 42

Rai 5

20:22 Iconologie quotidiane. Giotto, Noli me tangere

20:29 Paradisi da salvare – S1E2 Isole Galapagos

21:23 Gabriella

22:56 David Bowie: Ziggy Stardust

00:27 Pino Daniele Live

00:55 Rock Legends: The Police

Rai Movie

21:10 Piedone l’Africano

23:05 Regole d’onore

01:15 Southpaw – L’ultima sfida

Rai Premium

21:20 Un’estate in Bretagna

23:00 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E6

23:45 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E7

00:25 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E8

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 I fiumi di porpora

23:20 Anteprima Sky Sport 24 Night

23:25 Sky Sport 24 Night

Twentyseven

20:16 Super car

21:14 Hitch – Lui sì che capisce le donne

23:33 Non è mai troppo tardi

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 Remember me

23:15 Angelus di Papa Leone XIV

23:30 A piedi nudi nel parco

LA7d

21:20 Neverland – Un sogno per la vita

23:25 Va’ dove ti porta il cuore

01:40 Like – Tutto ciò che Piace

La 5

20:35 Tradimento

21:10 Il ritratto dell’amore

23:05 Relazione segreta

Real Time

20:05 Matrimonio a prima vista Italia

21:30 90 giorni per innamorarsi

23:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 Vacanze ai Caraibi

22:58 Amici come prima

00:32 I babysitter

Focus

20:32 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:27 I campioni del regno animale

23:42 San diego: natura selvaggia in città

00:47 Lions & Hyenas

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 McDonald & Dodds

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:17 Person of Interest

21:16 Il ritorno di Colombo

23:19 Poirot

Italia 2

20:23 Young Sheldon

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:28 Italian Horror Stories

DMAX

21:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:15 Blindati: viaggio nelle carceri

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Anna Tonelli

20:30 Passato e Presente – La Società delle Nazioni – 27/03/2019

21:10 Italiani, brava gente

23:30 La guerra del Vietnam. Il peso dei ricordi

00:30 Rai News Notte

00:35 Iconologie Quotidiane. La chiesa dei Santi Luca e Martina di Pietro da Cortona

00:40 Il giorno e la storia

01:00 20 settembre 1870: La battaglia per Roma

Mediaset Extra

21:25 Le ali della vita

01:21 Avanti un altro

Foto di repertorio