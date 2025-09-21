Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 21 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 21 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 21 settembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:35 Affari tuoi
21:30 Balene – Amiche per sempre – S1E1 – Giù nell’abisso
22:30 Balene – Amiche per sempre – S1E2 – Risalire
23:40 TG1 Sera
23:45 Speciale Tg1 – La guerra dal basso
00:55 Che tempo fa
01:00 Sottovoce e dintorni
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 BellaMa’ di Sera
22:45 La Nuova DS
00:30 L’altra DS
Rai 3
20:00 Blob
20:30 CPR e luoghi idonei, arbitrio di Stato – PresaDiretta
21:20 La sanità del futuro – PresaDiretta
23:10 Gli Invisibili – Un giorno in Pretura
00:00 TG3 Mondo
00:25 Meteo 3
00:30 Newsroom Reloaded
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:32 Fuori dal coro
00:58 Gangster story
Canale 5
20:00 TG5
20:24 La ruota della fortuna
21:34 La notte nel cuore – Riassunto
21:36 La notte nel cuore – PrimaTv
23:58 Pressing
Italia 1
20:25 NCIS – Unità Anticrimine
21:13 Le iene
01:06 American dad! – PrimaTv
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Monuments Men
23:45 Predoni d’Europa: il saccheggio nazista dell’arte
TV8
20:00 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:30 I delitti del BarLume – Sopra la panca
23:20 Il vento del perdono
NOVE
21:30 Enrico Brignano Show
23:30 Oblivion – Ti sfascio una canzone
01:30 Nudi e crudi
20 — Venti
21:13 Mortal Kombat
23:28 Giustizia a tutti i costi
01:32 DC’s Legends of Tomorrow
Rai 4
20:29 Criminal Minds: Evolution S17E4 – La tela del ragno
21:21 Elizabeth Harvest
23:13 Founders Day
Iris
21:14 The Departed – Il bene e il male
00:11 42
Rai 5
20:22 Iconologie quotidiane. Giotto, Noli me tangere
20:29 Paradisi da salvare – S1E2 Isole Galapagos
21:23 Gabriella
22:56 David Bowie: Ziggy Stardust
00:27 Pino Daniele Live
00:55 Rock Legends: The Police
Rai Movie
21:10 Piedone l’Africano
23:05 Regole d’onore
01:15 Southpaw – L’ultima sfida
Rai Premium
21:20 Un’estate in Bretagna
23:00 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E6
23:45 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E7
00:25 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E8
Cielo
20:20 Affari di famiglia
21:15 I fiumi di porpora
23:20 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:25 Sky Sport 24 Night
Twentyseven
20:16 Super car
21:14 Hitch – Lui sì che capisce le donne
23:33 Non è mai troppo tardi
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:05 Soul
21:40 Remember me
23:15 Angelus di Papa Leone XIV
23:30 A piedi nudi nel parco
LA7d
21:20 Neverland – Un sogno per la vita
23:25 Va’ dove ti porta il cuore
01:40 Like – Tutto ciò che Piace
La 5
20:35 Tradimento
21:10 Il ritratto dell’amore
23:05 Relazione segreta
Real Time
20:05 Matrimonio a prima vista Italia
21:30 90 giorni per innamorarsi
23:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli
Cine34
21:00 Vacanze ai Caraibi
22:58 Amici come prima
00:32 I babysitter
Focus
20:32 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo
21:27 I campioni del regno animale
23:42 San diego: natura selvaggia in città
00:47 Lions & Hyenas
Giallo
21:10 I misteri di Brokenwood
23:10 McDonald & Dodds
01:10 I misteri di Murdoch
TOP Crime
20:17 Person of Interest
21:16 Il ritorno di Colombo
23:19 Poirot
Italia 2
20:23 Young Sheldon
21:15 THE BIG BANG THEORY
23:28 Italian Horror Stories
DMAX
21:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA
23:15 Blindati: viaggio nelle carceri
Rai Storia
20:00 Il giorno e la storia
20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Anna Tonelli
20:30 Passato e Presente – La Società delle Nazioni – 27/03/2019
21:10 Italiani, brava gente
23:30 La guerra del Vietnam. Il peso dei ricordi
00:30 Rai News Notte
00:35 Iconologie Quotidiane. La chiesa dei Santi Luca e Martina di Pietro da Cortona
00:40 Il giorno e la storia
01:00 20 settembre 1870: La battaglia per Roma
Mediaset Extra
21:25 Le ali della vita
01:21 Avanti un altro
