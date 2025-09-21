Continua l’azione di contrasto al degrado urbano ed ai mercatini abusivi del rubato da parte della Polizia Locale di Roma Capitale.

Roma, blitz al mercato notturno di via Severini: sequestrati 520 kg di alimenti, i dettagli

I caschi bianchi dei gruppi S.P.E. (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e G.S.S.U. (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) coordinati dalla Direzione Sicurezza Urbana, sono intervenuti nella notte di Sabato nel mercato abusivo di Via Severini. L’operazione, fortemente voluta dal Comando Generale di Via della Consolazione che si inserisce in un più ampio contesto di controlli a tappeto nelle zone di maggior degrado della Capitale, ha visto l’impiego di oltre 60 unità del Corpo di Polizia cittadino a bordo di 20 autopattuglie tra le quali tre furgoni.

Corposo il bilancio delle merci sottratte al circuito illegale: 520 kg di prodotti alimentari quali parmigiano, salmone in scatola, tonno, insaccati e salumi, confezioni di caffè sottovuoto, olio d’oliva, aceto balsamico, frutta secca, liquori e cioccolata delle migliori marche, presumibilmente provento di furto da mense scolastiche e supermercati; attrezzi da lavoro e da cantiere, quali trapani, frullini set di chiavi inglesi, di dubbia provenienza, oltre a telefoni cellulari su cui sono in corso accertamenti volti al rintraccio dei legittimi proprietari per l’eventuale restituzione.

Smaltiti inoltre 40 metri cubi di materiale igienicamente non trattabile, grazie alla collaborazione dell’A.M.A. che ha partecipato all’intervento con 5 camioncini del tipo denominato squaletto. Soddisfazione è stata espressa da parte di alcuni residenti, riversatisi spontaneamente in strada per congratularsi personalmente con il personale operante per l’ avvenuto intervento.