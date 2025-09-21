Roma – Tragico incidente nella mattinata di oggi, 21 settembre 2025, su via Salaria: morto un uomo dopo essere stato investito.

Roma, tragedia sulla Salaria: investito da un’auto, muore un 50enne. Indagini in corso

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto. Il tragico sinistro è avvenuto lungo la via Salaria, all’altezza del km 20,700. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il violento impatto è stato fatale.

La donna alla guida dell’auto è stato portata in ospedale, per tutti gli accertamenti di rito. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica e per risalire all’identità della vittima: potrebbero seguire aggiornamenti.

