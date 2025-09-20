Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 20 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 20 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 20 settembre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Pino è… Il Viaggio del Musicante

00:00 TG1 Sera

00:03 Pino è… Il Viaggio del Musicante

00:40 Che tempo fa

00:45 Sottovoce e dintorni

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Un omicidio per due – S1E2 Festa di compleanno

23:00 Il Sabato al 90°

00:00 Tg2 Storie I racconti della settimana

00:46 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 La Confessione

21:20 Sapiens, un solo pianeta – Foresta madre

23:55 Le sentinelle della biodiversità – Le balenottere

00:00 TG3 Mondo

00:25 TG3 Agenda del Mondo

00:30 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:33 Nemico pubblico

00:23 Debito di sangue

Canale 5

20:01 TG5

20:24 La ruota della fortuna

21:34 Ciao darwin 9 giovanni 8.7 – l’ultimo valzer

00:54 TG5

Italia 1

20:36 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Shazam! Furia degli dei – PrimaTv

00:06 Scuola di Polizia 6: La città è assediata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In altre parole

00:00 Grantchester

00:55 Tg La7

TV8

20:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:50 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:10 Alessandro Borghese 4 ristoranti estate

NOVE

21:30 Accordi & Disaccordi

20 — Venti

20:18 THE BIG BANG THEORY

21:02 Giustizia a tutti i costi

22:57 Fortress: Sniper’s Eye

Rai 4

20:30 Last Cop – L’ultimo sbirro S5E8 – Tutto in famiglia

21:20 Ronin

23:24 Hell – Esplode la furia

Iris

21:14 Quei bravi ragazzi

00:04 Murder at 1600 – Delitto alla Casa Bianca

Rai 5

20:30 Into The Blue S1E8 – Sulawesi (Lembeh and Manado)

21:22 Signorie E7 – Firenze – I Medici

22:16 Che magnifica impresa – L’Italia all’Opera

23:13 Iconologie quotidiane. Giotto, Noli me tangere

23:20 Piper Generation – Beat, Shake & Pop Art negli anni Sessanta

Rai Movie

21:10 Nemiche amiche

23:20 Benvenuto Presidente!

Rai Premium

21:20 La Sposa – S1E2

23:15 Dove la trovi una come me?

01:35 La Nuova Squadra – S2E5

Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Gomorra – La serie

23:00 Anteprima Sky Sport 24 Night

23:10 Sky Sport 24 Night

Twentyseven

20:13 Colombo

21:14 Non è mai troppo tardi

23:09 R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà

00:44 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Il giudice ragazzino

22:50 Race – Il colore della vittoria

00:05 La compieta preghiera della sera

LA7d

21:20 Il mio migliore incubo!

23:15 Emily

01:40 La Mala Educaxxxion

La 5

20:10 La notte nel cuore

21:10 Rosamunde Pilcher: Leggende e magia

23:07 Temptation island e poi..e poi..

Real Time

21:25 Dottor Hekim – Medico geniale

00:05 La clinica del pus

Cine34

21:15 40 gradi all’ombra del lenzuolo

23:40 Cornetti alla crema

01:44 Cattivi pensieri

Focus

20:30 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:27 I segreti degli Inca – PrimaTv

23:28 Wild Argentina

00:34 Meraviglie della terra

Giallo

21:10 Il giovane ispettore Morse

23:05 Van Der Valk

01:00 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:14 Person of Interest

21:13 Poirot

23:29 Morte di un editore (Perry Mason)

Italia 2

20:19 Young Sheldon

21:15 Italian Horror Stories

23:01 Cappuccetto rosso sangue

DMAX

20:30 Affari a tutti i costi

21:25 Border Security: acque di confine

23:05 Il boss del paranormal

Rai Storia

20:00 Gli Imperdibili

20:05 Il giorno e la storia

20:25 Scritto, letto, detto: Giovanni Matteoli

20:35 Passato e Presente – La Galassia Lefebvre – 12/11/2024

21:10 Telefoni bianchi

23:00 La Chimera – Solo la lotta paga

00:10 Rai News Notte

00:15 Iconologie Quotidiane. L’Ascensione di Frei Carlos

Mediaset Extra

21:25 Le iene

01:33 Avanti un altro

