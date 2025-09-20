Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 20 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 20 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 20 settembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:35 Affari tuoi
21:30 Pino è… Il Viaggio del Musicante
00:00 TG1 Sera
00:03 Pino è… Il Viaggio del Musicante
00:40 Che tempo fa
00:45 Sottovoce e dintorni
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Un omicidio per due – S1E2 Festa di compleanno
23:00 Il Sabato al 90°
00:00 Tg2 Storie I racconti della settimana
00:46 Meteo 2
Rai 3
20:00 Blob
20:20 La Confessione
21:20 Sapiens, un solo pianeta – Foresta madre
23:55 Le sentinelle della biodiversità – Le balenottere
00:00 TG3 Mondo
00:25 TG3 Agenda del Mondo
00:30 Meteo 3
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:33 Nemico pubblico
00:23 Debito di sangue
Canale 5
20:01 TG5
20:24 La ruota della fortuna
21:34 Ciao darwin 9 giovanni 8.7 – l’ultimo valzer
00:54 TG5
Italia 1
20:36 NCIS – Unità Anticrimine
21:25 Shazam! Furia degli dei – PrimaTv
00:06 Scuola di Polizia 6: La città è assediata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In altre parole
00:00 Grantchester
00:55 Tg La7
TV8
20:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
22:50 Bruno Barbieri – 4 Hotel
00:10 Alessandro Borghese 4 ristoranti estate
NOVE
21:30 Accordi & Disaccordi
20 — Venti
20:18 THE BIG BANG THEORY
21:02 Giustizia a tutti i costi
22:57 Fortress: Sniper’s Eye
Rai 4
20:30 Last Cop – L’ultimo sbirro S5E8 – Tutto in famiglia
21:20 Ronin
23:24 Hell – Esplode la furia
Iris
21:14 Quei bravi ragazzi
00:04 Murder at 1600 – Delitto alla Casa Bianca
Rai 5
20:30 Into The Blue S1E8 – Sulawesi (Lembeh and Manado)
21:22 Signorie E7 – Firenze – I Medici
22:16 Che magnifica impresa – L’Italia all’Opera
23:13 Iconologie quotidiane. Giotto, Noli me tangere
23:20 Piper Generation – Beat, Shake & Pop Art negli anni Sessanta
Rai Movie
21:10 Nemiche amiche
23:20 Benvenuto Presidente!
Rai Premium
21:20 La Sposa – S1E2
23:15 Dove la trovi una come me?
01:35 La Nuova Squadra – S2E5
Cielo
20:15 Affari di famiglia
21:15 Gomorra – La serie
23:00 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:10 Sky Sport 24 Night
Twentyseven
20:13 Colombo
21:14 Non è mai troppo tardi
23:09 R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà
00:44 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Il giudice ragazzino
22:50 Race – Il colore della vittoria
00:05 La compieta preghiera della sera
LA7d
21:20 Il mio migliore incubo!
23:15 Emily
01:40 La Mala Educaxxxion
La 5
20:10 La notte nel cuore
21:10 Rosamunde Pilcher: Leggende e magia
23:07 Temptation island e poi..e poi..
Real Time
21:25 Dottor Hekim – Medico geniale
00:05 La clinica del pus
Cine34
21:15 40 gradi all’ombra del lenzuolo
23:40 Cornetti alla crema
01:44 Cattivi pensieri
Focus
20:30 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo
21:27 I segreti degli Inca – PrimaTv
23:28 Wild Argentina
00:34 Meraviglie della terra
Giallo
21:10 Il giovane ispettore Morse
23:05 Van Der Valk
01:00 I misteri di Murdoch
TOP Crime
20:14 Person of Interest
21:13 Poirot
23:29 Morte di un editore (Perry Mason)
Italia 2
20:19 Young Sheldon
21:15 Italian Horror Stories
23:01 Cappuccetto rosso sangue
DMAX
20:30 Affari a tutti i costi
21:25 Border Security: acque di confine
23:05 Il boss del paranormal
Rai Storia
20:00 Gli Imperdibili
20:05 Il giorno e la storia
20:25 Scritto, letto, detto: Giovanni Matteoli
20:35 Passato e Presente – La Galassia Lefebvre – 12/11/2024
21:10 Telefoni bianchi
23:00 La Chimera – Solo la lotta paga
00:10 Rai News Notte
00:15 Iconologie Quotidiane. L’Ascensione di Frei Carlos
Mediaset Extra
21:25 Le iene
01:33 Avanti un altro
Foto di repertorio