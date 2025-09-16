Colleferro – Nella mattinata di oggi, martedì 16 settembre 2025, in Piazza Willy, l’intera cittadinanza ha accolto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il Presidente Mattarella rende omaggio alla memoria di Willy: l’evento a Colleferro

Il Presidente Mattarella è intervenuto in occasione della cerimonia commemorativa per il quinto anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte, il giovane cuoco di Paliano ucciso proprio a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 mentre provava a difendere un amico.

L’intervento del Presidente è stato preceduto dal saluto istituzionale del sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna; hanno preso la parola anche la madre di Willy, Lucia Monteiro Duarte, e due giovani studenti, Giorgia e Vittorio, di Colleferro.

Particolarmente toccante l’intervento della mamma di Willy: la signora Lucia, dopo aver ringraziato il Presidente, ha invitato a vivere la propria vita senza odio, abbracciando, infine, tutti i genitori che piangono in questo momento la perdita di un figlio.

Illuminante l’intervento del Presidente Mattarella, che ha rimarcato l’importanza di alcuni particolari valori, quali il rispetto e l’umanità e che ha definito Willy “un italiano esemplare, ucciso da una violenza insensata”. Riportiamo una delle frasi finali del suo discorso:

“L’umanità celebra da sempre le persone che con la loro vita, con i loro gesti hanno diffuso un senso di umanità, di giustizia, passione: tra loro c’è Willy Monteiro Duarte”.

Al termine, il Capo dello Stato ha deposto un mazzo di fiori alla base del monumento dedicato a Willy Monteiro Duarte.

