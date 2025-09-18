Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 18 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 18 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 18 settembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Affari tuoi
21:30 Suzuki Jukebox – La notte delle Hit
00:00 Porta a Porta
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Ore 14 Sera
00:20 Pet Anatomy – Io e Marley – pt4
00:53 Meteo 2
Rai 3
20:00 Blob
20:15 Riserva Indiana
20:40 Il cavallo e la torre
20:50 Un posto al sole – EP6779
21:20 Per tutta la vita
23:00 Racconti Criminali – 343 Giorni all’inferno: Sequestro Barbara Piattelli
00:00 TG3 Linea Notte
Rete 4
20:29 4 di sera
21:33 Dritto e rovescio
00:57 Drive up
01:18 Harrow
Canale 5
20:01 TG5
20:25 La ruota della fortuna
21:35 Elodie San Siro
00:01 TG5
00:46 Paperissima Sprint
Italia 1
20:34 NCIS – Unità Anticrimine
21:20 Citadel – PrimaTv
23:21 Security
LA7
20:00 Tg La7
20:35 Otto e mezzo
21:15 Piazza Pulita
01:00 Tg La7
01:10 Otto e mezzo
TV8
20:20 Foodish – Anteprima
20:25 Foodish
21:30 Il vento del perdono
23:30 Big Wedding
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Antonio Ornano – Maschio caucasico irrisolto
23:45 Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone
20 — Venti
20:13 THE BIG BANG THEORY
21:06 Jurassic Park
23:44 Lara Croft: Tomb Raider
Rai 4
20:33 C.S.I. Vegas S2E5 – Festa a sorpresa
21:20 Criminal Minds: Evolution S17E3 Nostalgia di casa
22:09 Criminal Minds: Evolution S17E4 – La tela del ragno
23:03 The Order
00:30 Anica appuntamento al cinema
00:33 C.S.I. Vegas S2E5 – Festa a sorpresa
01:18 Bones S2E17 – Devozione cieca
Iris
20:10 Walker Texas Ranger
21:14 Senza tregua
23:15 Ballistic
01:09 Il principe e la ballerina
Rai 5
20:29 Overland 22 – Isole Azzorre – 1^ parte – 21/08/2021
21:21 Signor Faletti
22:51 Opera Sinfonica
00:10 Pink Floyd: The Story Of Wish You Were Here
01:11 The Great Songwriters: Johnny Marr
01:58 Rai News Notte
Rai Movie
21:10 Lonely Hearts
23:00 Piedone a Hong Kong
01:00 Anica – Appuntamento al cinema
Rai Premium
20:20 La Compagnia del Cigno S1E10 – Rinascere
21:20 I misteri della marea
23:05 Cuori e Delitti – Fidanzamento con omicidio
Cielo
20:20 Affari di famiglia
21:20 Jane Got a Gun
23:20 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:25 Sky Sport 24 Night
00:25 Atto di forza
Twentyseven
20:26 Colombo
21:14 Ti presento i miei
23:27 La famiglia Addams
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Mississippi Burning – Le radici dell’odio
23:20 Il sapore della libertà
23:50 La compieta preghiera della sera
LA7d
21:20 Le verità nascoste
23:45 The International
01:55 La Mala Educaxxxion
La 5
21:10 Save the Last Dance
23:31 Windstorm 3 – Ritorno alle origini
01:37 Non mentire
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:30 Il re del bisturi
22:30 Vite al limite
Cine34
21:00 Sapore di mare 2 – Un anno dopo
23:17 Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo
01:08 Quelle strane occasioni
Focus
20:28 Enigmi alieni – PrimaTv
21:25 C’è un mistero in mezzo al mare – Le isole e i loro segreti – PrimaTv
23:22 Hitler’s secret sex life
00:23 Naziste – Le donne che aiutarono Hitler
Giallo
21:10 Vera
23:10 Il giovane ispettore Morse
01:10 Crossover: Astrid, Raphaelle e Alexandra
TOP Crime
20:14 Person of Interest
21:14 Delitti ai Caraibi
23:29 C.S.I. – Scena del crimine
01:26 Law & Order: Special Victims Unit
Italia 2
20:16 Due uomini e 1/2
21:15 Blair Witch
23:09 Something in the Water
01:04 Dragon Ball Super
DMAX
21:25 La febbre dell’oro
23:15 I pionieri dei cristalli
01:05 Cops Spagna
Rai Storia
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – Giulio Douhet. Il dominio dell’aria – 14/11/2024
21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. Giganti e amanti – 23/05/2023
22:05 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. Dalle stelle al mondo sotterraneo
23:05 Viaggio in Sicilia – E3 – Catania tra acqua e fuoco
00:00 Rai News Notte
00:05 Iconologie Quotidiane. Firme degli artisti, l’uso del verbo ‘fingo’
00:10 Il giorno e la storia
00:30 Passato e Presente – Giulio Douhet. Il dominio dell’aria – 14/11/2024
Mediaset Extra
21:25 Scherzi a parte
00:37 Avanti un altro
