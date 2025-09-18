Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 18 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 18 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 18 settembre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:30 Suzuki Jukebox – La notte delle Hit

00:00 Porta a Porta

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Ore 14 Sera

00:20 Pet Anatomy – Io e Marley – pt4

00:53 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6779

21:20 Per tutta la vita

23:00 Racconti Criminali – 343 Giorni all’inferno: Sequestro Barbara Piattelli

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

20:29 4 di sera

21:33 Dritto e rovescio

00:57 Drive up

01:18 Harrow

Canale 5

20:01 TG5

20:25 La ruota della fortuna

21:35 Elodie San Siro

00:01 TG5

00:46 Paperissima Sprint

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:20 Citadel – PrimaTv

23:21 Security

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

TV8

20:20 Foodish – Anteprima

20:25 Foodish

21:30 Il vento del perdono

23:30 Big Wedding

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Antonio Ornano – Maschio caucasico irrisolto

23:45 Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone

20 — Venti

20:13 THE BIG BANG THEORY

21:06 Jurassic Park

23:44 Lara Croft: Tomb Raider

Rai 4

20:33 C.S.I. Vegas S2E5 – Festa a sorpresa

21:20 Criminal Minds: Evolution S17E3 Nostalgia di casa

22:09 Criminal Minds: Evolution S17E4 – La tela del ragno

23:03 The Order

00:30 Anica appuntamento al cinema

00:33 C.S.I. Vegas S2E5 – Festa a sorpresa

01:18 Bones S2E17 – Devozione cieca

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:14 Senza tregua

23:15 Ballistic

01:09 Il principe e la ballerina

Rai 5

20:29 Overland 22 – Isole Azzorre – 1^ parte – 21/08/2021

21:21 Signor Faletti

22:51 Opera Sinfonica

00:10 Pink Floyd: The Story Of Wish You Were Here

01:11 The Great Songwriters: Johnny Marr

01:58 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Lonely Hearts

23:00 Piedone a Hong Kong

01:00 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:20 La Compagnia del Cigno S1E10 – Rinascere

21:20 I misteri della marea

23:05 Cuori e Delitti – Fidanzamento con omicidio

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Jane Got a Gun

23:20 Anteprima Sky Sport 24 Night

23:25 Sky Sport 24 Night

00:25 Atto di forza

Twentyseven

20:26 Colombo

21:14 Ti presento i miei

23:27 La famiglia Addams

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Mississippi Burning – Le radici dell’odio

23:20 Il sapore della libertà

23:50 La compieta preghiera della sera

LA7d

21:20 Le verità nascoste

23:45 The International

01:55 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Save the Last Dance

23:31 Windstorm 3 – Ritorno alle origini

01:37 Non mentire

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il re del bisturi

22:30 Vite al limite

Cine34

21:00 Sapore di mare 2 – Un anno dopo

23:17 Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo

01:08 Quelle strane occasioni

Focus

20:28 Enigmi alieni – PrimaTv

21:25 C’è un mistero in mezzo al mare – Le isole e i loro segreti – PrimaTv

23:22 Hitler’s secret sex life

00:23 Naziste – Le donne che aiutarono Hitler

Giallo

21:10 Vera

23:10 Il giovane ispettore Morse

01:10 Crossover: Astrid, Raphaelle e Alexandra

TOP Crime

20:14 Person of Interest

21:14 Delitti ai Caraibi

23:29 C.S.I. – Scena del crimine

01:26 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:16 Due uomini e 1/2

21:15 Blair Witch

23:09 Something in the Water

01:04 Dragon Ball Super

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

23:15 I pionieri dei cristalli

01:05 Cops Spagna

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Giulio Douhet. Il dominio dell’aria – 14/11/2024

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. Giganti e amanti – 23/05/2023

22:05 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. Dalle stelle al mondo sotterraneo

23:05 Viaggio in Sicilia – E3 – Catania tra acqua e fuoco

00:00 Rai News Notte

00:05 Iconologie Quotidiane. Firme degli artisti, l’uso del verbo ‘fingo’

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente – Giulio Douhet. Il dominio dell’aria – 14/11/2024

Mediaset Extra

21:25 Scherzi a parte

00:37 Avanti un altro

Foto di repertorio