Tutti gli eventi a Colleferro per un finesettimana ricco di appuntamenti

Un finesettimana ricco di eventi a Colleferro: ecco tutti i dettagli sui vari appuntamenti dal 20 settembre.

Eventi a Colleferro, ecco tutti gli appuntamenti nel finesettimana

Sabato 20 settembre: torna la Notte Bianca!

Una serata ricca di eventi, spettacoli, musica e cultura che animerà le vie e le piazze della città. Dalle ore 18:00 di sabato 20 settembre, Colleferro si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto!

Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere:

  • Musica dal vivo con MERAVIGLIOSECREATURE (Tribute Gianna Nannini), DUO STRAVIDARIO PROJECT,
  • DUO CLAIRE & THE COWSINS e la COVER NOMADI “1 DECADENZA”
  • Spettacoli di giocoleria, equilibriamo e teatro vivente a cura dell’Associazione Teatro della Luna
  • Spettacolo itinerante con Street Band e Trampolieri
  • Mostre d’arte, estemporanea di pittura e mercatini dell’artigianato
  • Sfilata di moda “IntoTheWomen” by Ruzza e Bar B111
  • Karaoke e animazione con Piper Animation
  • Attività sportive in Piazza della Repubblica

E molto altro ancora!

Sapori, prodotti e tradizioni del Basso Lazio al Mercato Coperto

Torna il Mercato Coperto di Colleferro con un evento dedicato ai sapori, ai prodotti e alle tradizioni del Basso Lazio!
L’evento si realizza con il contributo di ARSIAL e Regione Lazio

  • Date: 20, 21 e 22 settembre
  • Luogo: Mercato Coperto in via Sobrero;
  • Programma:
    Sabato 20: Apertura dalle 18:30 alle 20:30
    Domenica 21: Degustazione gratuita dalle 11:00 alle 20:30
    Lunedì 22: Laboratori di produzione con dimostrazioni dal vivo dalle 10:00

Musica live con gruppi folkloristici, stands di prodotti locali e tanto altro! Un’occasione unica per immergerti nella cultura e nei sapori autentici della nostra terra.

Instentales in concerto

Alle ore 20:00 seguiranno degli interventi istituzionali per introdurre il concerto, che inizierà alle ore 21:30.