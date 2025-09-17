Tutti gli eventi a Colleferro per un finesettimana ricco di appuntamenti

Un finesettimana ricco di eventi a Colleferro: ecco tutti i dettagli sui vari appuntamenti dal 20 settembre.
Eventi a Colleferro, ecco tutti gli appuntamenti nel finesettimana
Sabato 20 settembre: torna la Notte Bianca!
Una serata ricca di eventi, spettacoli, musica e cultura che animerà le vie e le piazze della città. Dalle ore 18:00 di sabato 20 settembre, Colleferro si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto!
Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere:
- Musica dal vivo con MERAVIGLIOSECREATURE (Tribute Gianna Nannini), DUO STRAVIDARIO PROJECT,
- DUO CLAIRE & THE COWSINS e la COVER NOMADI “1 DECADENZA”
- Spettacoli di giocoleria, equilibriamo e teatro vivente a cura dell’Associazione Teatro della Luna
- Spettacolo itinerante con Street Band e Trampolieri
- Mostre d’arte, estemporanea di pittura e mercatini dell’artigianato
- Sfilata di moda “IntoTheWomen” by Ruzza e Bar B111
- Karaoke e animazione con Piper Animation
- Attività sportive in Piazza della Repubblica
E molto altro ancora!
Sapori, prodotti e tradizioni del Basso Lazio al Mercato Coperto
Torna il Mercato Coperto di Colleferro con un evento dedicato ai sapori, ai prodotti e alle tradizioni del Basso Lazio!
L’evento si realizza con il contributo di ARSIAL e Regione Lazio
- Date: 20, 21 e 22 settembre
- Luogo: Mercato Coperto in via Sobrero;
- Programma:
Sabato 20: Apertura dalle 18:30 alle 20:30
Domenica 21: Degustazione gratuita dalle 11:00 alle 20:30
Lunedì 22: Laboratori di produzione con dimostrazioni dal vivo dalle 10:00
Musica live con gruppi folkloristici, stands di prodotti locali e tanto altro! Un’occasione unica per immergerti nella cultura e nei sapori autentici della nostra terra.
Instentales in concerto
Alle ore 20:00 seguiranno degli interventi istituzionali per introdurre il concerto, che inizierà alle ore 21:30.