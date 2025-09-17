Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 17 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 17 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 17 settembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Affari tuoi
21:30 Il Commissario Montalbano – Una voce di notte
23:45 Porta a Porta
23:55 TG1 Sera
00:00 Porta a Porta
01:30 Che tempo fa
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Occhi di Gatto S1E1 – Tamara
22:30 Occhi di Gatto S1E2 – Sylia
23:30 Ça c’est Paris! Questa è Parigi S1E1 – Parigi addio
00:33 Meteo 2
Rai 3
20:00 Blob
20:15 Riserva Indiana
20:40 Il cavallo e la torre
20:50 Un posto al sole – EP6778
21:20 Chi l’ha visto?
00:00 TG3 Linea Notte
01:00 Meteo 3
Rete 4
20:29 4 di sera
21:33 Realpolitik
00:58 Doppio inganno
Canale 5
20:01 TG5
20:26 La ruota della fortuna
21:35 Buongiorno, mamma! – terza stagione
21:37 Buongiorno, mamma! – terza stagione – PrimaTv
23:46 TG5
Italia 1
20:36 NCIS – Unità Anticrimine
21:27 The Transporter
23:21 Demolition Man
LA7
20:00 Tg La7
20:35 Otto e mezzo
21:15 Lezioni di mafie
23:40 Barbero risponde
00:50 Tg La7
TV8
20:20 Tv8 Champions Night
21:00 Champions League
23:00 Tv8 Champions Night
00:30 Attacco al potere – Olympus Has Fallen
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Comedy Match
20 — Venti
20:18 THE BIG BANG THEORY
21:12 Lara Croft: Tomb Raider
23:12 Solo per vendetta
01:11 Batwoman
Rai 4
20:31 C.S.I. Vegas S2E4 – Il koala
21:19 Founders Day
23:07 Il Signore del Disordine
00:53 C.S.I. Vegas S2E4 – Il koala
01:36 Bones S2E15 – Delitto per delitto
Iris
20:13 Walker Texas Ranger
21:17 La stangata
00:10 Tutti gli uomini del presidente
Rai 5
20:23 Overland 21 – Danimarca: Terra di confine – 02/01/2021
21:15 Noos – Viaggi nella natura – Serengeti S1E5: Exodus
22:11 Paradisi da salvare – S1E2 Isole Galapagos
23:05 James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E2
23:49 Bryan Ferry, Don’t Stop The Music
00:43 Rock Legends: Neil Young
01:05 Rai News Notte
Rai Movie
21:10 Il treno
23:30 Mission
01:45 Calibro 9
Rai Premium
20:25 La Compagnia del Cigno S1E8 – La notte di Matteo
21:20 Mina Settembre – S2E7 – Angioletta
22:20 Mina Settembre – S2E8 – Il genio
23:15 Candice Renoir – Una vacanza indimenticabile
Cielo
20:20 Affari di famiglia
21:20 Terrore ad alta quota
23:20 Tv8 Champions Night
00:50 Gomorra – La serie
Twentyseven
20:16 Colombo
21:14 La famiglia Addams
23:08 Doc Hollywood – Dottore in carriera
01:00 Miami Vice
01:49 Camera Cafe’
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Io ti salverò
23:10 Woman in Gold
LA7d
21:20 Casa mia, casa mia…
23:00 La donna più bella del mondo
01:05 La Mala Educaxxxion
La 5
21:10 E’ complicato
23:26 Cambio casa, cambio vita! – PrimaTv
00:26 Cambio casa, cambio vita!
01:21 Non mentire
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:30 Matrimonio a prima vista Italia
23:05 Piedi al limite
Cine34
21:00 Il giorno più bello del mondo
23:05 Scusate il ritardo
01:25 I laureati
Focus
20:36 Enigmi alieni – PrimaTv
21:28 San diego: natura selvaggia in città – PrimaTv
22:25 Lions & Hyenas
23:43 Pompei: le nuove verità
01:01 The Pompei Catastrophe
Giallo
21:10 Tom e Lola
23:15 Jacobs: un veterinario per agente
01:15 Mademoiselle Holmes
TOP Crime
20:16 Person of Interest
21:16 Law & Order: Special Victims Unit
23:03 C.S.I. – Scena del crimine
Italia 2
20:16 Due uomini e 1/2
21:15 Something in the Water
23:06 Ring 2
01:09 Dragon Ball Super
DMAX
21:25 Undercut: l’oro di legno
23:15 WWE NXT
00:10 Cops Spagna
Rai Storia
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – Solidarność – 20/02/2019
21:10 L’Italia della Repubblica – L’Italia nella guerra fredda
22:05 Perchè Sanremo è Sanremo? Puntata 3
22:50 Perchè Sanremo è Sanremo? Puntata 4
23:35 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. L’enigma Omero – 09/05/2023
00:30 Rai News Notte
00:35 Iconologie Quotidiane. Mabel la ricamatrice inglese
00:40 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:25 Io canto family
01:29 Avanti un altro
