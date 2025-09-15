Colleferro – In occasione della visita istituzionale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prevista per domani, martedì 16 settembre 2025, il Comune informa i cittadini sulle seguenti disposizioni temporanee, necessarie per garantire il regolare svolgimento dell’evento.
Annullamento del mercato settimanale
Si comunica che il mercato settimanale di martedì 16 settembre è ANNULLATO e non si terrà.
Modifiche alla viabilità e divieto di sosta
È istituito un divieto di sosta dei veicoli dalle ore 7:00 fino al termine della manifestazione nelle seguenti vie:
- Corso Garibaldi (tratto da P.le Matteotti a Via Nobel)
- Largo Oberdan
- Via Piave (tratto da P.zza L. Parodi Delfino a Via Nobel, lato Caserma incluso)
- Via Nobel (tratto da Via Don Bosco a C.so Garibaldi)
- Via Marconi (tratto tra Via Buozzi e Via Piave; tratto tra C.so Garibaldi e Via Piave)
- Via Buozzi (tratto da C.so Garibaldi a P.zza L. Parodi Delfino)
- Via Sobrero (entrambi i lati)
- Via Don Bosco (entrambi i lati)
- Via Giovanni XXIII
- Via S. Lucia
- Largo S.Caterina
- Via S. Stefano (fino a ingressi ambulatori ASL)
Fonte: Comune di Colleferro
Foto di repertorio