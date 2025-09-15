Attualità Eventi

Colleferro, visita istituzionale del Presidente Mattarella: annullato il mercato e modifiche alla viabilità

Colleferro – In occasione della visita istituzionale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prevista per domani, martedì 16 settembre 2025, il Comune informa i cittadini sulle seguenti disposizioni temporanee, necessarie per garantire il regolare svolgimento dell’evento.

Annullamento del mercato settimanale

Si comunica che il mercato settimanale di martedì 16 settembre è ANNULLATO e non si terrà.

Modifiche alla viabilità e divieto di sosta

È istituito un divieto di sosta dei veicoli dalle ore 7:00 fino al termine della manifestazione nelle seguenti vie:

  • Corso Garibaldi (tratto da P.le Matteotti a Via Nobel)
  • Largo Oberdan
  • Via Piave (tratto da P.zza L. Parodi Delfino a Via Nobel, lato Caserma incluso)
  • Via Nobel (tratto da Via Don Bosco a C.so Garibaldi)
  • Via Marconi (tratto tra Via Buozzi e Via Piave; tratto tra C.so Garibaldi e Via Piave)
  • Via Buozzi (tratto da C.so Garibaldi a P.zza L. Parodi Delfino)
  • Via Sobrero (entrambi i lati)
  • Via Don Bosco (entrambi i lati)
  • Via Giovanni XXIII
  • Via S. Lucia
  • Largo S.Caterina
  • Via S. Stefano (fino a ingressi ambulatori ASL)

Fonte: Comune di Colleferro

