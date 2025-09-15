Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 15 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 settembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Affari tuoi
21:30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore – S3E4 – Il prezzo della libertà
23:45 Il Predestinato – Cose nostre
23:55 TG1 Sera
00:00 Il Predestinato – Cose nostre
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Boss in Incognito – San Salvatore
23:40 Il Processo al 90°
01:10 Meteo 2
Rai 3
20:00 Blob
20:15 Riserva Indiana
20:40 Il cavallo e la torre
20:55 Un posto al sole – EP6776
21:25 Autodifesa di Caino
22:45 Donne – S1E1 – Nunzia
22:55 Donne – S1E2 – Oriana
23:05 Donne – S1E5 – Beatrice
23:15 Donne – S1E6 – Iolanda
23:25 Donne – S1E7 – Pucci
23:35 Donne – S1E8 – Ingrid
23:45 Donne – S1E9 – Inés
00:00 TG3 Linea Notte
Rete 4
20:29 4 di sera
21:33 Quarta Repubblica
00:58 Anche io – PrimaTv
Canale 5
20:01 TG5
20:27 La ruota della fortuna
21:30 Temptation island e poi..e poi..
23:44 TG5
00:30 Paperissima Sprint
Italia 1
20:36 NCIS – Unità Anticrimine
21:25 The Foreigner
23:46 Law & Order: I due volti della giustizia
00:43 Sport Mediaset Monday Night
01:17 E-Planet
LA7
20:00 Tg La7
20:35 Otto e mezzo
21:15 La Torre di Babele
22:55 La7 Doc
00:05 Tg La7
00:15 Otto e mezzo
TV8
20:20 Foodish – Anteprima
20:25 Foodish
21:30 Attacco al potere – Olympus Has Fallen
23:40 Bohemian Rhapsody
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Little Big Italy
00:50 Nudi e crudi
20 — Venti
20:13 THE BIG BANG THEORY
21:10 The Italian Job
23:31 I predoni
Rai 4
20:32 C.S.I Vegas S2E2 – Fred
21:20 Sezione 8
23:00 L’ultimo respiro – Trappola negli abissi
00:35 Anica appuntamento al cinema
00:38 C.S.I Vegas S2E2 – Fred
Iris
20:10 Walker Texas Ranger
21:15 Allied: Un’ombra nascosta
23:44 The Good Shepherd – L’ombra del potere
Rai 5
20:24 Overland 21 – Groenlandia: Inuit, clima estremo e aurore boreali – 29/12/2020
21:16 Nostalgia
23:11 La casa delle stelle
01:17 Rock Legends: Leonard Cohen
Rai Movie
21:10 I quattro figli di Katie Elder
23:20 Cavalcarono insieme
01:20 Migliori nemici
Rai Premium
20:25 La Compagnia del Cigno S1E4 – La scelta di Barbara
21:20 Cuori e Delitti – Fidanzamento con omicidio
22:55 JL Ranch – Regalo di nozze
00:30 Storie italiane
Cielo
20:20 Affari di famiglia
21:20 Born to Raise Hell
23:20 Anteprima Sky Sport 24 Night
23:25 Sky Sport 24 Night
Twentyseven
20:03 Colombo
21:15 Matilda sei mitica
23:14 Sei giorni, sette notti
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Bakhita
22:55 Indagine ai confini del sacro
LA7d
21:20 Memorie di una geisha
23:55 Un divano a Tunisi
01:35 La Mala Educaxxxion
La 5
21:10 Il grande cuore di Clara
23:26 In amore niente regole
01:47 L’onore e il rispetto
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti
21:35 Hercai – Amore e vendetta
Cine34
21:00 Ti presento Sofia
23:03 Vi racconto
23:15 Faccio un salto all’Avana
01:07 Si fa presto a dire amore
Focus
20:34 Enigmi alieni – PrimaTv
21:25 Presenze aliene – PrimaTv
23:24 Stranezze di questo mondo
Giallo
21:10 McDonald & Dodds
23:10 I misteri di Brokenwood
01:10 Mademoiselle Holmes
TOP Crime
20:18 Person of Interest
21:17 C.S.I. – Scena del crimine
Italia 2
20:23 Due uomini e 1/2
21:24 One Piece – PrimaTv
23:29 THE BIG BANG THEORY
01:40 Dragon Ball Super
DMAX
21:25 I pionieri dei cristalli
23:15 WWE Raw
01:20 Cops Spagna
Rai Storia
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – Cola di Rienzo, l’ultimo tribuno – 15/10/2024
21:10 Viaggio in Sicilia – E3 – Catania tra acqua e fuoco
21:55 DAI NOSTRI INVIATI. 68-79 Dai nostri inviati
22:50 L’Avversario – L’altra faccia del campione – Bruno Giordano – Puntata del 05/05/2024
23:35 L’intellettuale e la spia: il caso Pitigrilli
00:05 Rai News Notte
00:10 Iconologie Quotidiane. Piccolo trattato di tecnica pittorica di Giorgio de Chirico pt6
Mediaset Extra
21:25 Ciao Darwin
01:17 Avanti un altro
