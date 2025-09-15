Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 15 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 settembre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore – S3E4 – Il prezzo della libertà

23:45 Il Predestinato – Cose nostre

23:55 TG1 Sera

00:00 Il Predestinato – Cose nostre

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Boss in Incognito – San Salvatore

23:40 Il Processo al 90°

01:10 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:55 Un posto al sole – EP6776

21:25 Autodifesa di Caino

22:45 Donne – S1E1 – Nunzia

22:55 Donne – S1E2 – Oriana

23:05 Donne – S1E5 – Beatrice

23:15 Donne – S1E6 – Iolanda

23:25 Donne – S1E7 – Pucci

23:35 Donne – S1E8 – Ingrid

23:45 Donne – S1E9 – Inés

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

20:29 4 di sera

21:33 Quarta Repubblica

00:58 Anche io – PrimaTv

Canale 5

20:01 TG5

20:27 La ruota della fortuna

21:30 Temptation island e poi..e poi..

23:44 TG5

00:30 Paperissima Sprint

Italia 1

20:36 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 The Foreigner

23:46 Law & Order: I due volti della giustizia

00:43 Sport Mediaset Monday Night

01:17 E-Planet

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 La Torre di Babele

22:55 La7 Doc

00:05 Tg La7

00:15 Otto e mezzo

TV8

20:20 Foodish – Anteprima

20:25 Foodish

21:30 Attacco al potere – Olympus Has Fallen

23:40 Bohemian Rhapsody

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Little Big Italy

00:50 Nudi e crudi

20 — Venti

20:13 THE BIG BANG THEORY

21:10 The Italian Job

23:31 I predoni

Rai 4

20:32 C.S.I Vegas S2E2 – Fred

21:20 Sezione 8

23:00 L’ultimo respiro – Trappola negli abissi

00:35 Anica appuntamento al cinema

00:38 C.S.I Vegas S2E2 – Fred

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:15 Allied: Un’ombra nascosta

23:44 The Good Shepherd – L’ombra del potere

Rai 5

20:24 Overland 21 – Groenlandia: Inuit, clima estremo e aurore boreali – 29/12/2020

21:16 Nostalgia

23:11 La casa delle stelle

01:17 Rock Legends: Leonard Cohen

Rai Movie

21:10 I quattro figli di Katie Elder

23:20 Cavalcarono insieme

01:20 Migliori nemici

Rai Premium

20:25 La Compagnia del Cigno S1E4 – La scelta di Barbara

21:20 Cuori e Delitti – Fidanzamento con omicidio

22:55 JL Ranch – Regalo di nozze

00:30 Storie italiane

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Born to Raise Hell

23:20 Anteprima Sky Sport 24 Night

23:25 Sky Sport 24 Night

Twentyseven

20:03 Colombo

21:15 Matilda sei mitica

23:14 Sei giorni, sette notti

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Bakhita

22:55 Indagine ai confini del sacro

LA7d

21:20 Memorie di una geisha

23:55 Un divano a Tunisi

01:35 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Il grande cuore di Clara

23:26 In amore niente regole

01:47 L’onore e il rispetto

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti

21:35 Hercai – Amore e vendetta

Cine34

21:00 Ti presento Sofia

23:03 Vi racconto

23:15 Faccio un salto all’Avana

01:07 Si fa presto a dire amore

Focus

20:34 Enigmi alieni – PrimaTv

21:25 Presenze aliene – PrimaTv

23:24 Stranezze di questo mondo

Giallo

21:10 McDonald & Dodds

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 Mademoiselle Holmes

TOP Crime

20:18 Person of Interest

21:17 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:23 Due uomini e 1/2

21:24 One Piece – PrimaTv

23:29 THE BIG BANG THEORY

01:40 Dragon Ball Super

DMAX

21:25 I pionieri dei cristalli

23:15 WWE Raw

01:20 Cops Spagna

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Cola di Rienzo, l’ultimo tribuno – 15/10/2024

21:10 Viaggio in Sicilia – E3 – Catania tra acqua e fuoco

21:55 DAI NOSTRI INVIATI. 68-79 Dai nostri inviati

22:50 L’Avversario – L’altra faccia del campione – Bruno Giordano – Puntata del 05/05/2024

23:35 L’intellettuale e la spia: il caso Pitigrilli

00:05 Rai News Notte

00:10 Iconologie Quotidiane. Piccolo trattato di tecnica pittorica di Giorgio de Chirico pt6

Mediaset Extra

21:25 Ciao Darwin

01:17 Avanti un altro

Foto di reperorio