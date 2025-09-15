Roma – Provvidenziale intervento nel Tevere da parte della Polizia Locale: tratto in salvo un uomo che aveva tentato il suicidio gettandosi nel fiume.

Roma, tenta il suicidio e si getta nel Tevere: salvato dagli agenti della Polizia Locale, la vicenda

Erano circa le 9.30 di questa mattina, quando una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Prati, in servizio di viabilità a Piazza delle Rovere, è intervenuta prontamente per trarre in salvo un uomo, di 61 anni, che si era gettato nel fiume Tevere.

Gli agenti, sentite alcune urla di passanti , sono accorsi in direzione lungotevere Gianicolense, dove hanno potuto scorgere l’uomo in acqua. Il personale si è immediatamente attivato, coadiuvato dai colleghi del I Gruppo Centro, che si trovavano poco distanti, oltre ad alcuni cittadini presenti sul posto, riuscendo a tirar fuori dall’acqua il 61enne, grazie all’aiuto di una corda.

Dopo averlo messo in salvo, gli operanti hanno avviato un dialogo rassicurante con l’uomo, cercando anche di capire i motivi alla base del suo estremo gesto, che sembrerebbero essere legati a problemi di natura economica. Una volta tranquillizzato, il cittadino è stato affidato alle cure mediche del caso, presso l’ospedale Santo Spirito.