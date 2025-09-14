Roma – Da ieri, 13 settembre 2025, ha riaperto il tratto di via Trionfale chiuso lo scorso giugno per permettere i lavori del progetto “Adduttrice Ottavia-Trionfale”. Un cantiere a tempo di record visto che è stato terminato con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma e prima dell’avvio dell’anno scolastico a Roma. L’intervento è stato

realizzato da Acea Ato 2 e Acea Infrastructure.

Roma. Riapre il tratto di Via Trionfale, con un mese di anticipo: i dettagli

Dopo la riapertura di via Trionfale, nel tratto da via Giuseppe Taverna a viale dei Monfortani, proseguono i lavori per potenziare l’infrastruttura idrica: restano chiuse via dell’Acquedotto Paolo dall’incrocio con via Trionfale fino al civico 14 e viale dei Monfortani, dall’incrocio con via Trionfale fino al civico 11. Sarà comunque sempre garantito il passaggio pedonale per consentire l’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali presenti. Per limitare gli impatti sulla circolazione e ridurre i disagi per i cittadini e i commercianti, è sempre a disposizione, gratuitamente, un parcheggio in via De Gubernatis, con 126 posti auto.

“Abbiamo concluso questa fase dei lavori con un mese di anticipo. L’intervento di Acea ATO 2 permetterà di potenziare il trasporto della risorsa idrica dagli acquedotti principali alle condotte di rete, che sono dirette al centro della città e a tutti i quartieri a ovest di Roma fino al litorale, per un bacino di utenza di circa un milione di persone”, dichiara il presidente di ACEA ATO 2 Marco Salis.

“La riapertura di oggi, in anticipo rispetto al cronoprogramma, è il frutto di una strategia condivisa per ridurre al minimo i tempi degli interventi. Oggi riapriamo una strada fondamentale per la circolazione della zona. Ringrazio Acea per il lavoro fatto su questo importante cantiere e auspichiamo che i lavori che insistono su questo quadrante possano chiudere il prima possibile, per far sì che si torni alla normale gestione della viabilità. La collaborazione e la condivisione sono il metodo giusto per avviare e completare i cantieri arrecando il minor disagio possibile ai cittadini.”, dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini.

L’ “Adduttrice Ottavia-Trionfale” è un’opera dal valore complessivo di oltre 94 milioni di euro, in parte finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede la realizzazione di una nuova linea di collegamento dal Centro Idrico di Ottavia al nuovo Centro Idrico denominato “Pineta Sacchetti” per una lunghezza complessiva pari a 5,2 Km.

L’opera è strategica e necessaria per potenziare e garantire la disponibilità dei fabbisogni idrici futuri della Capitale. Sono previste lavorazioni complesse, con la posa di tubazioni che raggiungono anche i 2,5 metri di diametro. La durata complessiva del progetto è stimata in 24 mesi, con fine prevista per il mese di marzo 2026.