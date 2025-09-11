Colleferro, il Presidente della Repubblica in visita nel ricordo di Willy

Colleferro – Il prossimo 16 settembre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente in Piazza Willy, a partire dalle ore 10:30.
Colleferro, il Presidente della Repubblica Mattarella in visita nel ricordo di Willy: ecco i dettagli
La notizia è stata diramata in maniera ufficiale: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si recherà in Piazza Willy a Colleferro per un intervento pubblico in ricordo di Willy Monteiro Duarte, a cinque anni dalla sua morte.
Nelle scorse ore si è tenuto il sopralluogo da parte di tutte le Forze dell’Ordine, per garantire la massima sicurezza durante la visita istituzionale.
Nelle prossime ore si potranno conoscere maggiori dettagli sul programma.
Foto di repertorio