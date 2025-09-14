Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 14 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 14 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 settembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:35 Affari tuoi
21:30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore – S3E3 – Ladri di futuro
23:55 TG1 Sera
00:00 Speciale Tg1 – New York, l’araba fenice
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 BellaMa’ di Sera
22:45 La Domenica Sportiva
00:25 Tokyo 2025
Rai 3
20:00 Blob
20:30 I Padroni dello Spazio – PresaDiretta
23:10 Ambra – Un giorno in Pretura
00:00 TG3 Mondo
00:25 Meteo 3
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:33 Fuori dal coro
00:56 She saved me – Sopravvissuta
Canale 5
20:00 TG5
20:39 La ruota della fortuna
21:49 La notte nel cuore – PrimaTv
21:49 La notte nel cuore – PrimaTv
00:08 Pressing
Italia 1
20:24 NCIS – Unità Anticrimine
21:13 Le iene
01:13 American dad! – PrimaTv
LA7
20:00 Tg La7
20:35 Barbero risponde
21:15 The International
TV8
20:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:40 I delitti del BarLume – La girata
23:35 Pechino Express
NOVE
21:30 Valentina Persia – Ma che te ridi?!
23:20 Teresa Mannino – Il giaguaro mi guarda storto
01:00 Nudi e crudi
20 — Venti
21:11 I predoni
23:26 Duro da uccidere
Rai 4
20:29 Criminal Minds: Evolution S17E2 Epidemia
21:20 Il talento di Mr. C
23:05 The Menu
00:55 Anica appuntamento al cinema
Iris
21:14 The Untouchables – Gli intoccabili
23:45 American Pastoral
Rai 5
20:23 Iconologie Quotiidiane I ed. – Domenico Ghirlandaio
20:29 Paradisi da salvare – S1E1 Le cascate di Iguazu
21:22 Viva la danza – Puntata del 29/04/2025
23:23 Roberto Bolle – Ballo in bianco 2025
00:15 Amy Winehouse Live At Shepherd’s Bush
Rai Movie
21:10 Piedone a Hong Kong
23:10 Indian – La grande sfida
01:25 Brave ragazze
Rai Premium
21:20 Un’estate ad Anversa
22:55 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E1
23:35 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E2
00:15 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E3
Cielo
20:20 Affari di famiglia
21:20 Atto di forza
23:30 Jeanne du Barry – La favorita del Re
01:40 Solo per me
Twentyseven
20:13 Super car
21:17 Sei giorni, sette notti
23:22 Tammy
01:10 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:05 Soul
21:40 Race – Il colore della vittoria
23:55 Angelus di Papa Leone XIV
00:15 Un uomo da vendere
LA7d
21:20 Quasi nemici – L’importante è avere ragione
23:10 Un matrimonio all’inglese
00:55 Like – Tutto ciò che Piace
La 5
20:11 Tradimento
21:10 Un’estate da ricordare
22:57 Sorelle assassine
00:59 Inganno fatale
Real Time
20:05 Matrimonio a prima vista Italia
21:30 90 giorni per innamorarsi
23:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli
Cine34
21:00 Un’estate ai Caraibi
23:19 I babysitter
00:57 Lui è peggio di me
Focus
20:29 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo
21:25 I campioni del regno animale
23:42 Pianeta arcobaleno
01:35 Ingegneria degli Epic Fail
Giallo
21:10 I misteri di Brokenwood
23:10 McDonald & Dodds
01:10 I misteri di Murdoch
TOP Crime
20:15 Person of Interest
21:14 Il ritorno di Colombo
23:11 Poirot
01:28 Law & Order: Special Victims Unit
Italia 2
20:15 Young Sheldon
21:15 THE BIG BANG THEORY
23:35 Paura
DMAX
20:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA
23:15 Blindati: viaggio nelle carceri
Rai Storia
20:00 Nel mezzo del cammin – I paradiso (pt.10)
20:05 Il giorno e la storia
20:20 Scritto, letto, detto: Luciano Regolo
20:30 Passato e Presente – Vittorio De Sica. L’arte del cinema – 13/11/2024
21:05 Domenica con Pippo Baudo p.12
21:10 La donna della domenica
22:55 Domenica con Pippo Baudo p.13
23:00 EVENTI Rinaldo in campo
00:10 Domenica con Pippo Baudo p.14
00:15 Rai News Notte
00:20 Iconologie Quotidiane. La nascita di Venere di William-Adolphe Bouguereau pt5
00:25 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:25 L’album di tu si que vales
01:45 Avanti un altro
