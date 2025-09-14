Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 14 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 14 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 settembre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore – S3E3 – Ladri di futuro

23:55 TG1 Sera

00:00 Speciale Tg1 – New York, l’araba fenice

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 BellaMa’ di Sera

22:45 La Domenica Sportiva

00:25 Tokyo 2025

Rai 3

20:00 Blob

20:30 I Padroni dello Spazio – PresaDiretta

23:10 Ambra – Un giorno in Pretura

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:33 Fuori dal coro

00:56 She saved me – Sopravvissuta

Canale 5

20:00 TG5

20:39 La ruota della fortuna

21:47 La riassunto – notte nel cuore

21:49 La notte nel cuore – PrimaTv

00:08 Pressing

Italia 1

20:24 NCIS – Unità Anticrimine

21:13 Le iene

01:13 American dad! – PrimaTv

LA7

20:00 Tg La7

20:35 Barbero risponde

21:15 The International

TV8

20:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:40 I delitti del BarLume – La girata

23:35 Pechino Express

NOVE

21:30 Valentina Persia – Ma che te ridi?!

23:20 Teresa Mannino – Il giaguaro mi guarda storto

01:00 Nudi e crudi

20 — Venti

21:11 I predoni

23:26 Duro da uccidere

Rai 4

20:29 Criminal Minds: Evolution S17E2 Epidemia

21:20 Il talento di Mr. C

23:05 The Menu

00:55 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:14 The Untouchables – Gli intoccabili

23:45 American Pastoral

Rai 5

20:23 Iconologie Quotiidiane I ed. – Domenico Ghirlandaio

20:29 Paradisi da salvare – S1E1 Le cascate di Iguazu

21:22 Viva la danza – Puntata del 29/04/2025

23:23 Roberto Bolle – Ballo in bianco 2025

00:15 Amy Winehouse Live At Shepherd’s Bush

Rai Movie

21:10 Piedone a Hong Kong

23:10 Indian – La grande sfida

01:25 Brave ragazze

Rai Premium

21:20 Un’estate ad Anversa

22:55 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E1

23:35 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E2

00:15 Il Paradiso delle Signore – Daily – S10E3

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Atto di forza

23:30 Jeanne du Barry – La favorita del Re

01:40 Solo per me

Twentyseven

20:13 Super car

21:17 Sei giorni, sette notti

23:22 Tammy

01:10 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 Race – Il colore della vittoria

23:55 Angelus di Papa Leone XIV

00:15 Un uomo da vendere

LA7d

21:20 Quasi nemici – L’importante è avere ragione

23:10 Un matrimonio all’inglese

00:55 Like – Tutto ciò che Piace

La 5

20:11 Tradimento

21:10 Un’estate da ricordare

22:57 Sorelle assassine

00:59 Inganno fatale

Real Time

20:05 Matrimonio a prima vista Italia

21:30 90 giorni per innamorarsi

23:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:00 Un’estate ai Caraibi

23:19 I babysitter

00:57 Lui è peggio di me

Focus

20:29 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:25 I campioni del regno animale

23:42 Pianeta arcobaleno

01:35 Ingegneria degli Epic Fail

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 McDonald & Dodds

01:10 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:15 Person of Interest

21:14 Il ritorno di Colombo

23:11 Poirot

01:28 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:15 Young Sheldon

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:35 Paura

DMAX

20:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:15 Blindati: viaggio nelle carceri

Rai Storia

20:00 Nel mezzo del cammin – I paradiso (pt.10)

20:05 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Luciano Regolo

20:30 Passato e Presente – Vittorio De Sica. L’arte del cinema – 13/11/2024

21:05 Domenica con Pippo Baudo p.12

21:10 La donna della domenica

22:55 Domenica con Pippo Baudo p.13

23:00 EVENTI Rinaldo in campo

00:10 Domenica con Pippo Baudo p.14

00:15 Rai News Notte

00:20 Iconologie Quotidiane. La nascita di Venere di William-Adolphe Bouguereau pt5

00:25 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:25 L’album di tu si que vales

01:45 Avanti un altro

