Tragedia a Roma, neonata muore poco dopo il parto in una casa maternità: indagini in corso, ecco cosa è successo

Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, una neonata sarebbe morta poco dopo il parto in una casa maternità a Roma, in zona Testaccio. L’allarme è stato lanciato dal papà della bambina. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e la Polizia di Stato.

La struttura è stata posta sotto sequestro e sono state denunciate le due ostetriche, di cui una è la titolare. Acquisita anche la cartella clinica; la salma della piccola è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Indagini in corso: potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.