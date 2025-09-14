Colleferro – L’appello del sindaco Sanna per la chiusura della Uoc di Cardiologia: ecco il post pubblicato dal primo cittadino.

Le parole del sindaco Sanna sulla Uoc di Cardiologia dell’ospedale di Colleferro

“Faccio appello a tutte le forze presenti in consiglio comunale e sul territorio che ha Colleferro e l’Ospedale Parodi Delfino come riferimenti, affinché possano impedire la chiusura della Uoc di Cardiologia.

Siamo alla metà di settembre e la perdurante mancanza cronica di cardiologi mette a serio rischio la fiammella di una candela che oramai va spegnandosi.

La Asl di Tivoli non può sostenere sempre la tesi che Colleferro non sia appetibile per i medici, tesi che tiene per altro da un decennio. Non troviamo giusto che a Colleferro vi sia meno di un terzo dei cardiologi presenti a Tivoli.

Ci siamo astenuti sull’atto aziendale, abbiamo cercato un punto di incontro più volte ma questo non basta a risolvere il problema, è evidente. Non comprendiamo poi come possano essere appetibili le province di Rieti, Latina, Frosinone Viterbo mentre Colleferro sarebbe “non scelta” dai cardiologi.

Questo grido di aiuto certifica l’impotenza dei sindaci i quali, da soli, non riesco più ad incidere ed a ottenere un’equa distribuzione del personale. L’appello fatto a tutte le forze rappresenta l’ultimo atto di buona volontà, prima della piazza.

Dopo la recente perdita della Uoc di Farmacia e dopo la chiusura di fatto della dermatologia al Distretto, non possiamo permetterci anche di perdere Cardiologia. Non può permetterselo ne Colleferro ne il territorio”, il post del sindaco Sanna.

Foto di repertorio