Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Rai 1
20:00 TG 1
20:35 Affari tuoi
21:30 TIM Music Awards
23:55 TG1 Sera
23:58 TIM Music Awards
01:00 Che tempo fa
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Un omicidio per due – S1E1 – Ultima notte di nozze
23:00 Il Sabato al 90°
Rai 3
20:00 Blob
20:20 La Confessione
21:25 Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
23:25 TG3 Mondo
23:50 TG3 Agenda del Mondo
23:55 Meteo 3
00:00 La Tenerezza
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:33 Grace for the world
00:00 Matrimonio con l’ex
Canale 5
20:36 La ruota della fortuna
21:43 Ciao Darwin
01:18 TG5
Italia 1
20:30 NCIS – Unità Anticrimine
21:20 Shazam!
00:03 Scuola di polizia 5: Destinazione Miami
01:43 Studio aperto – la giornata
01:55 Sport mediaset – la giornata i1
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In altre parole
00:00 Tg La7
00:10 Anticamera con vista
00:20 Like – Tutto ciò che Piace
TV8
21:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
22:25 Bruno Barbieri – 4 Hotel
23:45 Alessandro Borghese 4 ristoranti estate
NOVE
20:00 Little Big Italy
21:30 Delitti in famiglia
01:40 Sangue del tuo sangue
20 — Venti
20:13 THE BIG BANG THEORY
21:02 Duro da uccidere
23:07 Fortress – La fortezza
00:59 Batwoman
Rai 4
20:31 Last Cop – L’ultimo sbirro S5E6 – Una gita in paradiso
21:20 The Order
22:53 Replicant
00:36 Anica appuntamento al cinema
Iris
21:14 Nella morsa del ragno
23:13 L’ultimo appello
01:21 Un’arida stagione bianca
Rai 5
20:30 Premio Campiello 2025
22:01 Che magnifica impresa – La magia del cinema italiano
22:55 Iconologie Quotiidiane I ed. – Domenico Ghirlandaio
23:01 Aznavour By Charles
00:16 Pink Floyd: The Story Of Wish You Were Here
01:17 Rock Legends: James Brown
Rai Movie
20:20 Walker: Independence S1E13 – La resa dei conti
21:10 Sempre amici
23:15 Il cammino per Santiago
Rai Premium
21:20 La Sposa – S1E1
23:15 Resta con me – S1E15
00:15 Resta con me – S1E16
01:15 La Nuova Squadra – S2E3
Cielo
20:20 Affari di famiglia
21:20 Gomorra – La serie
00:05 I Soprano
Twentyseven
20:13 Colombo
21:11 Tammy
22:56 My Spy
00:39 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:00 Grace For The World
22:55 ..Se non avessi l’amore
01:00 La compieta preghiera della sera
LA7d
21:20 World Trade Center
23:35 I segreti di Osage County
01:50 La Mala Educaxxxion
La 5
20:11 La notte nel cuore
21:10 Rosamunde Pilcher: Eredità contesa
22:57 Inganno fatale
00:44 The Royal Saga
Real Time
21:30 Dottor Hekim – Medico geniale
00:25 Il bambino senza volto
01:20 L’obesità mi ha salvato la vita
Cine34
21:15 Cornetti alla crema
23:18 Cattivi pensieri
01:31 La soldatessa alle grandi manovre
Focus
20:30 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo
21:26 Pompei: le nuove verità – PrimaTv
22:29 Pompei di notte
23:44 Il mondo visto dal cielo
00:51 Natura – Meraviglie senza tempo
Giallo
21:10 Il giovane ispettore Morse
23:00 Van Der Valk
00:55 I misteri di Murdoch
TOP Crime
20:20 Person of Interest
21:15 Poirot
23:19 Perry Mason: La novizia
01:10 Law & Order: Special Victims Unit
Italia 2
20:15 Young Sheldon
21:15 Paura
23:09 La terra dei morti viventi
DMAX
20:30 Affari a tutti i costi
21:20 Border Security: acque di confine
23:05 Il boss del paranormal
Rai Storia
20:00 Il giorno e la storia
20:20 Scritto, letto, detto: Maria Rosa Cutrufelli
20:30 Passato e Presente – Bob Kennedy. Il sogno infranto – 11/10/2024
21:10 L’odore della notte
22:45 One more Jump
00:05 Rai News Notte
00:10 Iconologie Quotidiane. Sant’Ivo alla Sapienza di Francesco Borromini pt4
00:15 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:25 Cornetto battiti live
01:10 Avanti un altro
