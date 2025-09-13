Il 12 settembre è stata disposta, dal Sindaco del Comune di Anagni, la sospensione totale dell’attività per un esercizio pubblico del centro cittadino della Città dei Papi.

Anagni, gravi carenze igienico-sanitarie in un locale: attività sospesa, multa da 1000 euro

Il provvedimento è scaturito a seguito di un accertamento condotto nella serata del 10 settembre dai Carabinieri di Anagni unitamente ai colleghi del NAS di Latina. I militari, nel corso di uno specifico servizio hanno controllato il locale, accertando gravi carenze igienico-sanitarie e contestando al titolare dell’esercizio di ristorazione una sanzione amministrativa di € 1000,00.

Le riscontrate inadempienze sono state quindi segnalate al Sindaco del Comune di Anagni che emetteva il provvedimento di sospensione dell’attività.

I controlli dei Carabinieri della Città dei Papi e del Nas di Latina proseguiranno anche nei prossimi giorni a tutela della sicurezza alimentare e con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative sanitarie e tutelare la salute pubblica nei locali della movida presenti in tutta la giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Anagni.