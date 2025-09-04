Anagni – Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, 4 settembre 2025, nel nord della provincia di Frosinone: grave un operaio.

Anagni, incidente sul lavoro: operaio elitrasportato a Roma, ecco cosa è successo

Stando ad una prima e parziale ricostruzione di quanto accaduto, un operaio è rimasto schiacciato da una ruspa all’interno di un’azienda. L’uomo è stato poi estratto dai Vigili del Fuoco; allertata l’eliambulanza, che ha trasferito il ferito presso il San Camillo di Roma.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri con il personale dello Spresal: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio

