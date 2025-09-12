Roma, si sente male in auto: paura per un ragazzo di 35 anni

Roma – Un veicolo fermo in mezzo al traffico, al momento del semaforo verde, non ha ripreso il senso di marcia nella centralissima Via Merulana.

Roma, si sente male in auto: provvidenziale l’intervento della Polizia Locale

All’interno del SUV, che si presentava chiuso, un uomo dell’apparente etá di 35 anni, con la schiuma alla bocca ed in preda a forti convulsioni.

È stata una pattuglia di Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo S.P.E. (Sicurezza Pubblica Emergenziale), impegnata nei quotidiani controlli nella zona rossa del quartiere Esquilino ad intervenire per prestare i primi soccorsi.

I caschi bianchi della Direzione Sicurezza Urbana hanno dovuto far uso dell’apposito strumento in dotazione alle autopattuglie, per poter infrangere i vetri del veicolo e permettere al personale sanitario di intervenire tempestivamente. Non ancora note le circostanze che hanno condotto l’uomo ad essere trasportato in codice rosso presso il nosocomio dell’ospedale San Giovanni Addolorata. Potrebbero seguire aggiornamenti.