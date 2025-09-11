Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 11 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 11 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 11 settembre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:30 Pare parecchio Parigi

23:10 Porta a Porta

23:55 TG1 Sera

00:00 Porta a Porta

00:55 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Ore 14 Sera

00:20 Pet Anatomy – Il destino di Poxie – pt1

00:54 Pet Anatomy – Un “teppista” in corsia – pt.2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6774

21:20 La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione

23:00 Cari amici vicini e lontani – Re Edition – Dal Quartetto Cetra alla “regina della canzone” Nilla Pizzi

00:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

20:29 4 di sera

21:33 Dritto e rovescio

00:54 Drive up

01:14 Harrow

Canale 5

20:01 TG5

20:28 La ruota della fortuna

21:35 Elisa San Siro

00:36 TG5

Italia 1

20:35 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 The Plane – PrimaTv

23:39 Snakes on a Plane

01:35 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Piazza Pulita

01:00 Tg La7

TV8

20:20 Foodish – Anteprima

20:25 Foodish

21:30 Men in Black: International

23:30 Venom

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone

23:50 11 settembre – Io c’ero

20 — Venti

20:13 THE BIG BANG THEORY

21:10 Next

23:02 L’ eliminatore

01:10 Batwoman

Rai 4

20:23 Criminal Minds: Evolution S16E10 – Vicolo cieco

21:22 Criminal Minds: Evolution S17E1 Gold Star

22:15 Criminal Minds: Evolution S17E2 Epidemia

23:06 The Island

00:38 Criminal Minds: Evolution S16E10 – Vicolo cieco

01:36 Anica appuntamento al cinema

01:39 Bones S2E7 – Piccole miss

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:14 Sorvegliato speciale

23:25 Facile preda

01:15 Memorie di un pesce rosso

Rai 5

20:23 Overland 21 – Isole Faroe: tra natura e scogliere – 07/09/2020

21:15 Un ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice

22:08 Concerto per Milano 2023

23:42 The Great Songwriters: Linda Perry

Rai Movie

20:25 Walker: Independence S1E8 – La morte di Mary

21:10 Secret Team 355

23:15 Piedone lo sbirro

01:10 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

20:20 Tutto può succedere – S3E16

21:20 Candice Renoir – Una vacanza indimenticabile

23:00 JL Ranch

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 Revenge

23:25 Gioco di seduzione

Twentyseven

20:16 Colombo

21:15 I Flintstones

22:52 Interceptor (Mad Max)

00:28 Miami Vice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Proxima

23:00 Il sapore della libertà

LA7d

21:20 A Civil Action

23:25 L’amante

La 5

21:10 A piedi nudi

22:54 Windstorm – Contro ogni regola

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Il re del bisturi

22:30 Vite al limite

Cine34

21:00 Sapore di mare

22:58 Rimini Rimini

Focus

20:34 Enigmi alieni – PrimaTv

21:25 I grandi misteri della Bibbia

23:32 Bermuda: I misteri degli abissi

01:13 Stuck in the Suez

Giallo

21:10 Vera

23:10 Il giovane ispettore Morse

01:10 Mademoiselle Holmes

TOP Crime

20:17 Person of Interest

21:13 Delitti ai Caraibi

23:10 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:13 Due uomini e 1/2

21:14 The Gallows: L’esecuzione

22:58 Horizon Line – Brivido ad alta quota

00:42 Dragon Ball Super

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

23:15 I pionieri dei cristalli

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Il generale Nicola Bellomo – 22/05/2019

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. L’enigma Omero – 09/05/2023

22:05 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. Il mondo reale – 16/05/2023

23:05 Viaggio in Sicilia – E2 – La mia Palermo

23:50 Marina Militare nella prima guerra mondiale – Roma, la rete

00:10 Rai News Notte

00:15 Iconologie Quotidiane. Il torchio mistico pt.2

00:20 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:25 Scherzi a parte

00:12 Avanti un altro

