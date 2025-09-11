Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 11 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 11 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 11 settembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Affari tuoi
21:30 Pare parecchio Parigi
23:10 Porta a Porta
23:55 TG1 Sera
00:00 Porta a Porta
00:55 Che tempo fa
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Ore 14 Sera
00:20 Pet Anatomy – Il destino di Poxie – pt1
00:54 Pet Anatomy – Un “teppista” in corsia – pt.2
Rai 3
20:00 Blob
20:15 Riserva Indiana
20:40 Il cavallo e la torre
20:50 Un posto al sole – EP6774
21:20 La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione
23:00 Cari amici vicini e lontani – Re Edition – Dal Quartetto Cetra alla “regina della canzone” Nilla Pizzi
00:00 TG3 Linea Notte
Rete 4
20:29 4 di sera
21:33 Dritto e rovescio
00:54 Drive up
01:14 Harrow
Canale 5
20:01 TG5
20:28 La ruota della fortuna
21:35 Elisa San Siro
00:36 TG5
Italia 1
20:35 NCIS – Unità Anticrimine
21:25 The Plane – PrimaTv
23:39 Snakes on a Plane
01:35 Studio aperto – la giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Piazza Pulita
01:00 Tg La7
TV8
20:20 Foodish – Anteprima
20:25 Foodish
21:30 Men in Black: International
23:30 Venom
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone
23:50 11 settembre – Io c’ero
20 — Venti
20:13 THE BIG BANG THEORY
21:10 Next
23:02 L’ eliminatore
01:10 Batwoman
Rai 4
20:23 Criminal Minds: Evolution S16E10 – Vicolo cieco
21:22 Criminal Minds: Evolution S17E1 Gold Star
22:15 Criminal Minds: Evolution S17E2 Epidemia
23:06 The Island
00:38 Criminal Minds: Evolution S16E10 – Vicolo cieco
01:36 Anica appuntamento al cinema
01:39 Bones S2E7 – Piccole miss
Iris
20:12 Walker Texas Ranger
21:14 Sorvegliato speciale
23:25 Facile preda
01:15 Memorie di un pesce rosso
Rai 5
20:23 Overland 21 – Isole Faroe: tra natura e scogliere – 07/09/2020
21:15 Un ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice
22:08 Concerto per Milano 2023
23:42 The Great Songwriters: Linda Perry
Rai Movie
20:25 Walker: Independence S1E8 – La morte di Mary
21:10 Secret Team 355
23:15 Piedone lo sbirro
01:10 Anica – Appuntamento al cinema
Rai Premium
20:20 Tutto può succedere – S3E16
21:20 Candice Renoir – Una vacanza indimenticabile
23:00 JL Ranch
Cielo
20:20 Affari di famiglia
21:20 Revenge
23:25 Gioco di seduzione
Twentyseven
20:16 Colombo
21:15 I Flintstones
22:52 Interceptor (Mad Max)
00:28 Miami Vice
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Proxima
23:00 Il sapore della libertà
LA7d
21:20 A Civil Action
23:25 L’amante
La 5
21:10 A piedi nudi
22:54 Windstorm – Contro ogni regola
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:30 Il re del bisturi
22:30 Vite al limite
Cine34
21:00 Sapore di mare
22:58 Rimini Rimini
Focus
20:34 Enigmi alieni – PrimaTv
21:25 I grandi misteri della Bibbia
23:32 Bermuda: I misteri degli abissi
01:13 Stuck in the Suez
Giallo
21:10 Vera
23:10 Il giovane ispettore Morse
01:10 Mademoiselle Holmes
TOP Crime
20:17 Person of Interest
21:13 Delitti ai Caraibi
23:10 C.S.I. – Scena del crimine
Italia 2
20:13 Due uomini e 1/2
21:14 The Gallows: L’esecuzione
22:58 Horizon Line – Brivido ad alta quota
00:42 Dragon Ball Super
DMAX
21:25 La febbre dell’oro
23:15 I pionieri dei cristalli
Rai Storia
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – Il generale Nicola Bellomo – 22/05/2019
21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. L’enigma Omero – 09/05/2023
22:05 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. Il mondo reale – 16/05/2023
23:05 Viaggio in Sicilia – E2 – La mia Palermo
23:50 Marina Militare nella prima guerra mondiale – Roma, la rete
00:10 Rai News Notte
00:15 Iconologie Quotidiane. Il torchio mistico pt.2
00:20 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:25 Scherzi a parte
00:12 Avanti un altro
