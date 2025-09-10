I Carabinieri della Stazione di Ferentino hanno arrestato un 36enne, gravato da precedenti di polizia, resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, nella tarda serata di sabato 6 settembre, ha picchiato la propria compagna convivente, di 37 anni, al culmine di un ennesimo litigio generato tra i due per futili motivi.

Ferentino, picchia la compagna al culmine di una lite: arrestato 36enne. Intervenuti sul posto i Carabinieri della locale Stazione

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, nel corso dell’episodio di violenza domestica l’uomo ha aggredito fisicamente la donna, che è stata trovata e soccorsa in strada dai Carabinieri intervenuti subito nel centro storico della città, a seguito di una segnalazione del vicinato.

L’uomo, prontamente bloccato dai Carabinieri per impedire conseguenze ulteriori alla vittima, è stato dichiarato in stato di arresto ed al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la casa Circondariale di Frosinone dove adesso è recluso in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria, subito informata, dai militari dei fatti accaduti ed accertati.

L’uomo è stato associato presso il carcere di Frosinone in attesa dell’udienza di convalida.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.