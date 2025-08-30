Ferentino. Aggredisce e manda in ospedale la compagna e la figlioletta

Nella mattinata del 28 agosto scorso, i Carabinieri della Stazione di Ferentino, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Anagni, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, con applicazione del dispositivo di controllo a distanza, emessa dal GIP del Tribunale di Frosinone, nei confronti di un 41enne.

L’intervento dei Carabinieri

La misura cautelare trae origini da una scrupolosa e complessa attività d’indagine svolta e iniziata dai militari nella seconda metà del mese di giugno scorso quando, per futili motivi e sotto effetto di alcolici, l’indagato aveva aggredito fisicamente la compagna e la figlia minore, causando alle vittime lesioni per le quali sono state costrette a ricorrere alle cure dei sanitari dell’Ospedale di Frosinone.

Le indagini sapientemente svolte dai militari di Ferentino hanno fatto emergere chiaramente che la donna e la figlia minore, da tempo, erano oggetto di comportamenti vessatori conseguenti al costante e quotidiano uso smodato di alcolici dell’uomo.

Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.