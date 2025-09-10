Roma – Nuova, ennesima tragedia sul lavoro nel pomeriggio di ieri, 9 settembre 2025, a Ostia: morto un operaio.

Ostia, operaio precipita dal quinto piano: ennesima tragedia sul lavoro. Morto un uomo di 53 anni

Stando alle prime ricostruzioni di quanto avvenuto, un uomo di 53 anni è morto dopo essere precipitato dal quinto piano mentre stava lavorando alla ristrutturazione della facciata di un palazzo. Inutile ogni tentativo di soccorso: purtroppo, per il 53enne non c’è stato nulla da fare. L’allarme era stato lanciato dai colleghi.

Sul posto i carabinieri e il personale dello Spresal. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Foto di repertorio