Grave incidente sul lavoro a Roma: morto un operaio, indagini in corso

Grave incidente sul lavoro nel centro di Roma: morto un operaio schiacciato da un macchinario, indagini in corso.

Incidente sul lavoro a Roma: morto un operaio, ecco cosa è successo: indagini in corso

Stando alle prime informazioni del caso, un operaio è morto schiacciato da un macchinario mentre lavorava sulla banchina del Tevere all’altezza di piazza Trilussa, in zona Trastevere. Indagini in corso sull’esatta dinamica di quanto avvenuto. L’uomo non è stato ancora identificato.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo