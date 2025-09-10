Circa cento interventi gestiti dalla Sala Operativa ed effettuati nella notte dai Vigili del Fuoco del Comando di Roma a causa del maltempo.
Maltempo a Roma e provincia, circa cento gli interventi dei Vigili del Fuoco: ecco le zone più colpite
Le località di Bracciano, Sacrofano, Montelibretti, i Castelli Romani oltre parte del litorale romano sono state le zone maggiormente interessate da rimozione di alberi caduti, rami pericolanti, danni d’acqua in generale, insegne e pali pericolanti.
Non si sono evidenziate situazioni di pericolo a persone.
Come riportato dal Dipartimento della Protezione Civile del Lazio, dalla tarda serata di ieri e per le prossime 24-36 ore è prevista un’allerta arancione per maltempo sulla nostra regione. Si raccomanda di prestare la massima attenzione: potrebbero seguire aggiornamenti.