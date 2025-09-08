Incidente a Roma, auto falcia due pedoni: morto un uomo di 38 anni

Roma – Ancora sangue sulle strade capitoline: tragico incidente nella serata di ieri, morto un uomo di 38 anni. Ferita anche una donna, trasportata in ospedale.

Incidente mortale a Roma, auto falcia due pedoni: morto un uomo di 38 anni. Indagini in corso

Stando alle prime informazioni del caso, un uomo e una donna sono stati investiti nella serata di domenica in zona Monteverde.

La donna è stata trasportata all’ospedale San Camillo mentre per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto, un uomo di 65 anni, si è fermato a prestare soccorso e poi è stato condotto in ospedale per gli accertamenti del caso. Indagini in corso da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto di repertorio

