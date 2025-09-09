Brutto incidente nella mattinata di oggi, 9 settembre 2025, sulla A1 nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la Roma Sud, in direzione Roma.

A1, brutto incidente tra Colleferro e il bivio Roma Sud: due feriti, traffico in tilt. Ecco cosa è successo

Stando alle prime informazioni del caso, nel sinistro sono rimasti coinvolti due mezzi, un’auto e un camion: ci sarebbero anche due feriti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

La situazione attuale

Alle ore 11:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la D19 Diramazione Roma Sud in direzione Roma, si registrano 4 km di coda in diminuzione causati da un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 582+600, all’interno di un cantiere correttamente installato e segnalato.

Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili in direzione Roma.

