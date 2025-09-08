Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 settembre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio: Qualificazioni Mondiali 2026 – Gruppo I: Israele – Italia

23:30 0′ Ciglione – Cose Nostre

23:55 TG1 Sera

00:00 La strage dimenticata – Cose Nostre – Puntata del 16/06/2025

00:40 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Formidabile Discoring – Le origini

23:30 Il Processo al 90°

01:00 Felicità – La stagione dell’innovazione – Puntata del 06/09/2025

01:48 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Riserva Indiana

20:40 Il cavallo e la torre

20:50 Un posto al sole – EP6771

21:20 Dog Days

23:20 Speciale Blob

23:50 TG3 Linea Notte

Rete 4

20:29 4 di sera

21:23 Quarta Repubblica

00:57 Il collezionista di carte – PrimaTv

Canale 5

20:01 TG5

20:35 La ruota della fortuna

21:35 Il diavolo veste Prada

23:42 TG5

00:25 Paperissima Sprint

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Chicago P.D. – PrimaTv

23:53 Law & Order: Special Victims Unit

00:45 Sport Mediaset Monday Night

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Roma di piombo – Diario di una lotta

01:40 In Onda

TV8

20:20 Foodish

21:30 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo

23:30 Sex List

01:30 Il club dei divorziati

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Little Big Italy

00:50 Nudi e crudi

20 — Venti

20:12 THE BIG BANG THEORY

21:10 World War Z

23:19 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones

01:27 Batwoman

Rai 4

20:20 Criminal Minds: Evolution S16E7 – Quello che non ci uccide

21:19 Don’t look at the Demon

23:01 The Reef – Intrappolate

00:32 Anica appuntamento al cinema

00:35 Criminal Minds: Evolution S16E7 – Quello che non ci uccide

Iris

20:10 Walker Texas Ranger

21:13 Il patto dei lupi

23:54 L’ultima missione

Rai 5

20:23 Overland 21 – Svezia: cani, slitte e Premi Nobel – 17/08/2020

21:15 Ti Guardo (Desdè Alla)

22:45 Memento

00:35 Alicia Keys Live in Los Angeles

Rai Movie

20:20 Walker: Independence S1E2 – A casa del nemico

21:10 The Missing

23:30 Il mio nome è Nessuno

Rai Premium

20:25 Tutto può succedere – S3E10

21:20 JL Ranch

22:50 La dottoressa dell’isola – L’enigma

00:30 Storie italiane – Puntata del 08/09/2025

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:20 The Expatriate – In fuga dal nemico

23:15 La Bonne

00:45 21 Paraíso

Twentyseven

20:15 Colombo

21:10 Saranno famosi (A.Parker)

23:35 Out of sight – Gli opposti si attraggono

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Bakhita

22:55 Indagine ai confini del sacro

23:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

21:20 Un matrimonio all’inglese

23:05 Ritorno a Cold Mountain

01:55 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 La casa sul lago del tempo

23:05 Questione di tempo

01:24 L’onore e il rispetto

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti

21:35 Hercai – Amore e vendetta

00:25 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Cine34

21:00 Abbronzatissimi

23:10 Vi racconto

23:23 La fidanzata di papà

01:14 South Kensington

Focus

20:36 Enigmi alieni – PrimaTv

21:27 Antico Egitto: Cronache di un impero

23:36 Celts – The untold story

00:38 Chernobyl – La fine delle illusioni

Giallo

21:10 McDonald & Dodds

23:10 I misteri di Brokenwood

01:10 Astrid et Raphaelle

TOP Crime

20:22 Person of Interest

21:17 C.S.I. – Scena del crimine

00:33 Il ritorno di Colombo

Italia 2

20:24 Due uomini e 1/2

21:25 Lupin III – Prigioniero del passato

23:24 THE BIG BANG THEORY

DMAX

21:25 I pionieri dei cristalli

23:10 WWE Raw

01:20 Border Security: terra di confine

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – 8 Settembre 1943. La resa incondizionata – 15/03/2023

21:10 Viaggio in Sicilia – E2 – La mia Palermo

21:55 Dai nostri inviati – La Rai racconta la Mostra del Cinema di Venezia, 1954-1967

23:00 Gigi Riva – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 21/04/2024

23:45 Marina Militare nella Prima guerra mondiale – Brindisi, la sentinella

00:05 Rai News Notte

00:10 Iconologie Quotidiane. Arte e colore di Johannes Itten (pt.6)

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Passato e Presente – 8 Settembre 1943. La resa incondizionata – 15/03/2023

Mediaset Extra

21:25 Ciao Darwin

00:55 Avanti un altro

Foto di repertorio