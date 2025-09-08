Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 settembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Calcio: Qualificazioni Mondiali 2026 – Gruppo I: Israele – Italia
23:30 0′ Ciglione – Cose Nostre
23:55 TG1 Sera
00:00 La strage dimenticata – Cose Nostre – Puntata del 16/06/2025
00:40 Che tempo fa
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Formidabile Discoring – Le origini
23:30 Il Processo al 90°
01:00 Felicità – La stagione dell’innovazione – Puntata del 06/09/2025
01:48 Meteo 2
Rai 3
20:00 Blob
20:15 Riserva Indiana
20:40 Il cavallo e la torre
20:50 Un posto al sole – EP6771
21:20 Dog Days
23:20 Speciale Blob
23:50 TG3 Linea Notte
Rete 4
20:29 4 di sera
21:23 Quarta Repubblica
00:57 Il collezionista di carte – PrimaTv
Canale 5
20:01 TG5
20:35 La ruota della fortuna
21:35 Il diavolo veste Prada
23:42 TG5
00:25 Paperissima Sprint
Italia 1
20:33 NCIS – Unità Anticrimine
21:24 Chicago P.D. – PrimaTv
23:53 Law & Order: Special Victims Unit
00:45 Sport Mediaset Monday Night
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Roma di piombo – Diario di una lotta
01:40 In Onda
TV8
20:20 Foodish
21:30 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo
23:30 Sex List
01:30 Il club dei divorziati
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Little Big Italy
00:50 Nudi e crudi
20 — Venti
20:12 THE BIG BANG THEORY
21:10 World War Z
23:19 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones
01:27 Batwoman
Rai 4
20:20 Criminal Minds: Evolution S16E7 – Quello che non ci uccide
21:19 Don’t look at the Demon
23:01 The Reef – Intrappolate
00:32 Anica appuntamento al cinema
00:35 Criminal Minds: Evolution S16E7 – Quello che non ci uccide
Iris
20:10 Walker Texas Ranger
21:13 Il patto dei lupi
23:54 L’ultima missione
Rai 5
20:23 Overland 21 – Svezia: cani, slitte e Premi Nobel – 17/08/2020
21:15 Ti Guardo (Desdè Alla)
22:45 Memento
00:35 Alicia Keys Live in Los Angeles
Rai Movie
20:20 Walker: Independence S1E2 – A casa del nemico
21:10 The Missing
23:30 Il mio nome è Nessuno
Rai Premium
20:25 Tutto può succedere – S3E10
21:20 JL Ranch
22:50 La dottoressa dell’isola – L’enigma
00:30 Storie italiane – Puntata del 08/09/2025
Cielo
20:20 Affari di famiglia
21:20 The Expatriate – In fuga dal nemico
23:15 La Bonne
00:45 21 Paraíso
Twentyseven
20:15 Colombo
21:10 Saranno famosi (A.Parker)
23:35 Out of sight – Gli opposti si attraggono
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Bakhita
22:55 Indagine ai confini del sacro
23:30 La compieta preghiera della sera
LA7d
21:20 Un matrimonio all’inglese
23:05 Ritorno a Cold Mountain
01:55 La Mala Educaxxxion
La 5
21:10 La casa sul lago del tempo
23:05 Questione di tempo
01:24 L’onore e il rispetto
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti
21:35 Hercai – Amore e vendetta
00:25 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta
Cine34
21:00 Abbronzatissimi
23:10 Vi racconto
23:23 La fidanzata di papà
01:14 South Kensington
Focus
20:36 Enigmi alieni – PrimaTv
21:27 Antico Egitto: Cronache di un impero
23:36 Celts – The untold story
00:38 Chernobyl – La fine delle illusioni
Giallo
21:10 McDonald & Dodds
23:10 I misteri di Brokenwood
01:10 Astrid et Raphaelle
TOP Crime
20:22 Person of Interest
21:17 C.S.I. – Scena del crimine
00:33 Il ritorno di Colombo
Italia 2
20:24 Due uomini e 1/2
21:25 Lupin III – Prigioniero del passato
23:24 THE BIG BANG THEORY
DMAX
21:25 I pionieri dei cristalli
23:10 WWE Raw
01:20 Border Security: terra di confine
Rai Storia
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – 8 Settembre 1943. La resa incondizionata – 15/03/2023
21:10 Viaggio in Sicilia – E2 – La mia Palermo
21:55 Dai nostri inviati – La Rai racconta la Mostra del Cinema di Venezia, 1954-1967
23:00 Gigi Riva – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 21/04/2024
23:45 Marina Militare nella Prima guerra mondiale – Brindisi, la sentinella
00:05 Rai News Notte
00:10 Iconologie Quotidiane. Arte e colore di Johannes Itten (pt.6)
00:15 Il giorno e la storia
00:35 Passato e Presente – 8 Settembre 1943. La resa incondizionata – 15/03/2023
Mediaset Extra
21:25 Ciao Darwin
00:55 Avanti un altro
Foto di repertorio