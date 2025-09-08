A1 – Chiusa per diverse notti la stazione di Ferentino: ecco tutti i dettagli e le info da sapere.
A1, chiusa per diverse notti la stazione di Ferentino: info e dettagli
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiusa la stazione di Ferentino, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
- dalle 22:00 di martedì 9 alle 2:00 di mercoledì 10 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire ad Anagni Fiuggi Terme;
- dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 2:00 di giovedì 11 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia di uscire a Frosinone.
