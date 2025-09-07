Roma Sud, chiuso tratto verso l’A1 nella notte tra lunedì e martedì

Roma Sud – Chiuso nella notte tra l’8 e il 9 settembre 2025, il ratto compreso tra Monteporzio Catone e San Cesareo, verso la A1 Milano-Napoli: ecco tutti i dettagli.
Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Monteporzio Catone e San Cesareo, verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monteporzio Catone, percorrere la viabilità ordinaria: SP67a via di Fontana Candida e SS6 Casilina verso Frosinone e rientrare sulla stessa Diramazione Roma sud alla stazione di San Cesareo.
