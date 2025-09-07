Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi,7 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 7 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 settembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:35 Affari tuoi
21:30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore – S3E2 – Liberaci dal male
23:55 TG1 Sera
00:00 Speciale Tg1 – Una mostra da leoni
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 Il lago della vendetta
22:45 La Nuova DS
00:33 Meteo 2
Rai 3
20:00 Tappeto rosso – Blob Speciale Venezia
20:30 La storia di Julian Assange – PresaDiretta
21:20 La grande ricchezza – PresaDiretta
23:10 Il colpo in canna – Un giorno in Pretura
00:00 TG3 Mondo
00:25 Meteo 3
00:30 NewsRoom Reloaded
Rete 4
20:07 La promessa – PrimaTv
20:29 4 di sera weekend
21:23 Fuori dal coro
00:55 Drive up 2025
Canale 5
20:01 TG5
20:36 La ruota della fortuna
21:35 La notte nel cuore
21:37 La notte nel cuore – PrimaTv
23:58 TG5
00:40 Paperissima Sprint
Italia 1
20:29 NCIS – Unità Anticrimine
21:20 Uncharted
23:40 Tutti pazzi per l’oro
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Il federale
23:10 I due colonnelli
TV8
20:45 Podio Gara Moto2
20:55 MotoGP
21:00 MotoGP Grid
21:25 Pre Gara Motogp
21:30 MotoGP
22:30 Podio Gara Motogp
22:45 F1
23:50 Post SBK
00:00 GP Francia: Gara Superpole
NOVE
21:30 La Corrida Remix
00:40 Nudi e crudi
20 — Venti
21:09 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones
23:25 Blackhat
01:43 Batwoman
Rai 4
20:25 Last Cop – L’ultimo sbirro S5E4 – Le sette lettere
21:19 Special Delivery
23:11 Hounded – La caccia è aperta!
00:49 Anica appuntamento al cinema
Iris
21:14 Le ali della libertà
00:00 Scuola di cult
00:15 Il grande Gatsby
Rai 5
20:30 Cinquanta sfumature di squalo
21:15 Viva La Danza 2024
23:27 La storia di Freddie Mercury in dieci scatti
00:20 David Bowie Serious Moonlight Tour
01:48 Rai News Notte
01:49 Antartide, viaggio alla fine della terra
Rai Movie
21:10 Piedone lo sbirro
23:00 Scusate se esisto!
00:50 Un vizio di famiglia
Rai Premium
20:30 Bella da morire S1E8
21:20 Un’estate all’isola d’Elba
22:55 Gli ultimi del Paradiso
01:10 La Nuova Squadra – S2E1
Cielo
20:10 Cucine da incubo
21:20 Django
23:10 The Deuce – La via del porno
00:30 Profumo
Twentyseven
20:15 Super car
21:10 Out of sight – Gli opposti si attraggono
23:19 Life
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Pier Giorgio Frassati l’alpinista di Dio
22:00 ..Se non avessi l’amore
00:05 Angelus di Papa Leone XIV
LA7d
21:20 La neve nel cuore
23:20 Rompicapo a New York
01:30 Like – Tutto ciò che Piace
La 5
20:44 Tradimento
21:23 Love in Aruba
23:25 Un figlio malvagio
01:06 The Royal Saga
Real Time
20:25 Casa a prima vista
21:30 90 giorni per innamorarsi
23:20 ER: storie incredibili
Cine34
21:00 Un’estate al mare
23:16 Vi racconto
23:23 Profondo rosso
Focus
20:31 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo
21:27 Bermuda: I misteri degli abissi – PrimaTv
23:02 L’ asteroide che cambio’ tutto – Un disastro vecchio 66 milioni di anni
00:58 Il supervulcano di Yellowstone
01:53 Ingegneria perduta
Giallo
21:10 I misteri di Brokenwood
23:10 Alexa: vita da detective
01:10 Tandem
TOP Crime
20:21 Person of Interest
21:14 Il ritorno di Colombo
23:02 Poirot
01:08 Law & Order: Special Victims Unit
Italia 2
20:22 Young Sheldon
21:15 THE BIG BANG THEORY
23:22 Voci dal profondo
01:03 One Piece
DMAX
20:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA
23:10 Blindati: viaggio nelle carceri
Rai Storia
20:00 Il giorno e la storia
20:20 Scritto, letto, detto: Silvio Garattini
20:30 Passato e Presente – Roma 1300. Il Primo Giubileo – 20/12/2024
21:10 Le mani sulla città
22:45 999, le ragazze dimenticate di Auschwitz
23:45 Marina Militare nella Prima guerra mondiale – Venezia, la regina
00:00 Rai News Notte
00:05 Iconologie Quotidiane. La Sagrada Familia di Antoni Gaudí (pt.5)
00:10 Il giorno e la storia
00:30 Passato e Presente – Roma 1300. Il Primo Giubileo – 20/12/2024
Mediaset Extra
21:25 Tu si que vales
01:11 Avanti un altro
Foto di repertorio
Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo