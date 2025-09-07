Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi,7 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 7 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 7 settembre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Affari tuoi

21:30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore – S3E2 – Liberaci dal male

23:55 TG1 Sera

00:00 Speciale Tg1 – Una mostra da leoni

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Il lago della vendetta

22:45 La Nuova DS

00:33 Meteo 2

Rai 3

20:00 Tappeto rosso – Blob Speciale Venezia

20:30 La storia di Julian Assange – PresaDiretta

21:20 La grande ricchezza – PresaDiretta

23:10 Il colpo in canna – Un giorno in Pretura

00:00 TG3 Mondo

00:25 Meteo 3

00:30 NewsRoom Reloaded

Rete 4

20:07 La promessa – PrimaTv

20:29 4 di sera weekend

21:23 Fuori dal coro

00:55 Drive up 2025

Canale 5

20:01 TG5

20:36 La ruota della fortuna

21:35 La notte nel cuore

21:37 La notte nel cuore – PrimaTv

23:58 TG5

00:40 Paperissima Sprint

Italia 1

20:29 NCIS – Unità Anticrimine

21:20 Uncharted

23:40 Tutti pazzi per l’oro

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Il federale

23:10 I due colonnelli

TV8

20:45 Podio Gara Moto2

20:55 MotoGP

21:00 MotoGP Grid

21:25 Pre Gara Motogp

21:30 MotoGP

22:30 Podio Gara Motogp

22:45 F1

23:50 Post SBK

00:00 GP Francia: Gara Superpole

NOVE

21:30 La Corrida Remix

00:40 Nudi e crudi

20 — Venti

21:09 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones

23:25 Blackhat

01:43 Batwoman

Rai 4

20:25 Last Cop – L’ultimo sbirro S5E4 – Le sette lettere

21:19 Special Delivery

23:11 Hounded – La caccia è aperta!

00:49 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:14 Le ali della libertà

00:00 Scuola di cult

00:15 Il grande Gatsby

Rai 5

20:30 Cinquanta sfumature di squalo

21:15 Viva La Danza 2024

23:27 La storia di Freddie Mercury in dieci scatti

00:20 David Bowie Serious Moonlight Tour

01:48 Rai News Notte

01:49 Antartide, viaggio alla fine della terra

Rai Movie

21:10 Piedone lo sbirro

23:00 Scusate se esisto!

00:50 Un vizio di famiglia

Rai Premium

20:30 Bella da morire S1E8

21:20 Un’estate all’isola d’Elba

22:55 Gli ultimi del Paradiso

01:10 La Nuova Squadra – S2E1

Cielo

20:10 Cucine da incubo

21:20 Django

23:10 The Deuce – La via del porno

00:30 Profumo

Twentyseven

20:15 Super car

21:10 Out of sight – Gli opposti si attraggono

23:19 Life

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Pier Giorgio Frassati l’alpinista di Dio

22:00 ..Se non avessi l’amore

00:05 Angelus di Papa Leone XIV

LA7d

21:20 La neve nel cuore

23:20 Rompicapo a New York

01:30 Like – Tutto ciò che Piace

La 5

20:44 Tradimento

21:23 Love in Aruba

23:25 Un figlio malvagio

01:06 The Royal Saga

Real Time

20:25 Casa a prima vista

21:30 90 giorni per innamorarsi

23:20 ER: storie incredibili

Cine34

21:00 Un’estate al mare

23:16 Vi racconto

23:23 Profondo rosso

Focus

20:31 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:27 Bermuda: I misteri degli abissi – PrimaTv

23:02 L’ asteroide che cambio’ tutto – Un disastro vecchio 66 milioni di anni

00:58 Il supervulcano di Yellowstone

01:53 Ingegneria perduta

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Alexa: vita da detective

01:10 Tandem

TOP Crime

20:21 Person of Interest

21:14 Il ritorno di Colombo

23:02 Poirot

01:08 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:22 Young Sheldon

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:22 Voci dal profondo

01:03 One Piece

DMAX

20:25 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

23:10 Blindati: viaggio nelle carceri

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Silvio Garattini

20:30 Passato e Presente – Roma 1300. Il Primo Giubileo – 20/12/2024

21:10 Le mani sulla città

22:45 999, le ragazze dimenticate di Auschwitz

23:45 Marina Militare nella Prima guerra mondiale – Venezia, la regina

00:00 Rai News Notte

00:05 Iconologie Quotidiane. La Sagrada Familia di Antoni Gaudí (pt.5)

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente – Roma 1300. Il Primo Giubileo – 20/12/2024

Mediaset Extra

21:25 Tu si que vales

01:11 Avanti un altro

