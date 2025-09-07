Paliano – Indelebile il ricordo di Willy Monteiro Duarte nella comunità palianese: ieri, 6 settembre 2025, nel contesto del raduno degli Stendardi della SS Trinità, tutti i concittadini del giovane ucciso a Colleferro nel 2020 lo hanno ricordato davanti al murale che lo raffigura.

Il racconto del sindaco di Paliano, Domenico Alfieri.

Paliano ricorda la bellezza d’animo e l’altruismo di Willy a cinque anni dalla sua scomparsa: il racconto su ieri

“Ieri, come ogni anno da cinque anni ad oggi, è stata una giornata particolare e piena di emozioni.

Il 6 Settembre rappresenta per la nostra Città una ricorrenza che lascia un segno profondo e duraturo nella memoria, incancellabile e in grado di influenzare le generazioni future.

Willy rappresenta l’altruismo, la bellezza d’animo e il non restare indifferenti dinanzi all’ingiustizia.

La nostra Comunità come ogni anno e come sempre si è stretta intorno al suo ricordo, infinitamente orgogliosa del suo Concittadino”, è quanto riportato dal sindaco di Paliano, Domenico Alfieri.

Foto dal profilo Facebook di Domenico Alfieri