Cinque anni senza Willy: il ricordo di Colleferro e Paliano

Cinque anni senza Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso dalla follia omicida del branco nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro.

A cinque anni dal suo sacrificio, le comunità di Colleferro e Paliano ricordano il giovane cuoco: riportiamo di seguito i pensieri dei primi cittadini.

Il messaggio del primo cittadino di Colleferro, Pierluigi Sanna

“Sembra che sia passato un secolo da quel giorno eppure si tratta solamente di cinque anni, forse perché le tragedie vissute tendiamo sempre ad allontanarle dal nostro presente.

L’esempio di Willy però rimane indelebile e non c’è tempo che riesca a cancellarlo; lo dimostrano le tante scuole e le tante biblioteche che sempre invitano a confrontarsi coi ragazzi mamma Lucia e Milena soprattutto. Lo dimostrano i tanti artisti che, in ogni forma ed in ogni campo, scelgono il suo sacrificio come fonte di ispirazione. Anche per questo apriremo una “Casa dell’Arte”.

Ogni volta che parlo di questo giovane coraggioso, prima decido di pesare ogni singola parola per rispetto verso di lui e la sua famiglia, per non scadere nella retorica o nella celebrazione stanca, per mandare davvero un messaggio positivo a tutta la società e di messaggi positivi di questi tempi ve ne è molto bisogno.

È bene dire però che per i giovani ed ai giovani, in questi anni, è stato rivolto il nostro lavoro. Non debbo fare elenchi ne tirare somme perché sarà la storia a farlo ma l’ansia che questo dramma fosse inutile ha sospinto tutti a pensare e realizzare luoghi ed opere, a compiere azioni nuove affinché il chicco desse effettivamente molto frutto.

La memoria di Willy e della sua storia non può essere cancellata e non lo sarà mai perché è impressa e scolpita, oltre che nel travertino della Piazza a lui dedicata, nell’animo di tutti noi. Potremmo dire di tutti gli italiani.

Anche se oggi è il giorno dell’anniversario della sua morte violenta, ricorderemo Willy in una grande cerimonia il 16 mattina di questo mese, alla presenza di tutti gli studenti di Colleferro e della sua famiglia”, è il messaggio del primo cittadino di Colleferro, Pierluigi Sanna.

La dichiarazione del sindaco di Paliano, Domenico Alfieri

“Cinque anni fa, il 6 settembre, il nostro giovane concittadino Willy ci ha lasciati in modo tragico e inaspettato.

Il suo ricordo è impresso nel cuore di ciascuno di noi e il suo sorriso non si è mai spento. Domani, nel giorno del triste anniversario della sua scomparsa, ci uniremo per onorare la sua memoria.

Come comunità e amministrazione, ci ritroveremo davanti al murale che lo ricorda. Sarà un momento di silenzioso e profondo raccoglimento, durante il raduno degli stendardi della Santissima Trinità.

In serata, invece, ci stringeremo ai ragazzi e alle ragazze per un momento di ricordo, durante la manifestazione Il Ciclone dello Sport. Un’occasione per stare insieme, specialmente con i più giovani, e rinnovare la promessa di non dimenticare mai.

Willy vive nei nostri cuori, e la sua memoria ci invita a diffondere valori di rispetto e solidarietà, affinché la sua luce non si spenga mai”, è il messaggio condiviso dal primo cittadino di Paliano.

Foto di repertorio

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo