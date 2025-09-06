I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato altre 10 persone e sequestrato decine di dosi di sostanza stupefacente, tra cui crack, cocaina, hashish, marijuana, oltre a denaro ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio.

I controlli antidroga

I Carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario, insieme a quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale hanno arrestato un 25enne romano gravemente indiziato di aver costretto un uomo, 50enne romano, a consegnargli un’auto Volkswagen T-Cross come garanzia di un presunto debito di droga, minacciando di non restituirgliela se non avesse pagato. Il giovane è stato fermato mentre era alla guida del mezzo.

Nel corso degli approfondimenti investigativi, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale sono riusciti a risalire, nella catena della fornitura dello stupefacente, a un altro uomo, 34 anni, romano, gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; nella sua disponibilità sono stati trovati e sequestrati 94 g di cocaina, 30 g di hashish, 6 g di marijuana, oltre a 9.225 euro in contanti, bilancini e materiale per il confezionamento.

In Piazzale Dunant, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato un 49enne romano, già noto alle forze dell’ordine, fermato in strada perché notato in atteggiamento sospetto, è stato trovato in possesso – a seguito di perquisizione personale e domiciliare – di quattro panetti e tre frammenti di hashish per un peso complessivo di 405 grammi, due involucri contenenti alcune dosi di eroina, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

In Via Arenula, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese hanno arrestato un ragazzo tunisino appena maggiorenne, notato con atteggiamento sospetto, è stato trovato con 11 g di hashish (19 dosi), una dose di cocaina e 195 euro, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Nel quartiere Trionfale, i Carabinieri della Stazione di Roma Trionfale hanno fermato un 42enne a bordo di uno scooter risultato rubato e approfondendo i controlli è stato trovato in possesso di 3 grammi di shaboo, un bilancino e materiale per il confezionamento. Per questi motivi è stato arrestato per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio.

In Via Vigne nuove, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 48enne e una 41enne, entrambi romani, trovati in auto con 40 grammi di crack, 40 di cocaina e 390 euro. Gli stessi militari hanno poi arrestato un 22enne siciliano residente a Roma, anch’esso trovato a bordo di autovettura, questa volta a noleggio, con addosso 12 grammi di crack e 38 di cocaina, suddiviso in dosi e pronto ad alimentare il mercato della droga. Sequestrati anche 470 euro, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Nel quartiere Alessandrino, i Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina hanno arrestato un 46enne sorpreso mentre cedeva una dose di crack a un acquirente poi segnalato alla Prefettura come consumatore. L’arrestato aveva con sé ulteriori 9 g di crack e 685 €.

A Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 18enne marocchino trovato in possesso di 7 grammi di cocaina e 100 euro.

Alla Magliana, i Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 20enne romano che, controllato su strada, è stato trovato in possesso di 43 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 40 euro.

In via Chopin, i Carabinieri della Stazione di Roma E.U.R. hanno arrestato due persone fermate a bordo di una Fiat Panda. I militari, notato l’atteggiamento nervoso degli occupanti, hanno deciso di perquisire il veicolo trovando 13 g di cocaina divisa in 26 dosi, 5 g di crack divisi 16 dosi e 1.160 €.

Nel quadrante La Storta / Casal Selce, i Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno arrestato un 46enne colto mentre cedeva una dose di cocaina. In casa sua sono stati trovati altri 4 g di cocaina, un bilancino, materiale da confezionamento e 210 €.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato dei procedimenti (indagini preliminari), gli indagati devono intendersi innocenti fino a eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

