Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 5 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 settembre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Calcio: Qualificazioni Mondiali 2026 – Gruppo I: Italia – Estonia

23:35 Codice, la Vita è digitale – Ricostruzioni

00:00 TG1 Sera

00:06 Codice, la Vita è digitale – Ricostruzioni

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Royal-ish Principessa per caso

23:00 Innamorarsi a Tahiti

00:40 Missioni d’Estate

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Viaggio in Italia – Molise – Puntata del 06/11/2024

20:50 Un posto al sole – EP6770

21:20 The Son

23:20 Blob Redux

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

00:35 Venezia Daily

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:30 The Next Three Days

23:48 La papessa

Canale 5

20:01 TG5

20:38 La ruota della fortuna

21:43 Riassunto – tradimento

21:46 Tradimento – PrimaTv

00:05 TG5

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:22 Chicago Fire – PrimaTv

23:44 Law & Order: Unità Speciale

01:21 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà

01:44 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Piacere, sono un po’ incinta

23:20 Il piacere è tutto mio

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Pechino Express

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

20 — Venti

20:17 THE BIG BANG THEORY

21:08 Ready Player One

23:37 Minority Report

Rai 4

20:22 Criminal Minds: Evolution S16E6

21:20 La Fortuna – E1

22:27 La Fortuna – E2

23:36 La casa in fondo al lago

01:00 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:16 Walker Texas Ranger

21:12 Harriet

23:38 Nikita

Rai 5

20:20 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Dal Marocco all’Italia. Tra colori e sapori del deserto – 03/09/2019

21:15 Kilimangiaro Collection – Puntata del 31/08/2025

23:05 David Bowie Serious Moonlight Tour

00:34 The Great Songwriters: Ian McCulloch

Rai Movie

21:10 Se scappi, ti sposo

23:05 Venezia Daily

23:30 Mona Lisa Smile

Rai Premium

20:30 Tutto può succedere – S3E8

21:20 La dottoressa dell’isola – L’enigma

22:50 Fuochi d’artificio – S1E3 – Cinquemila stelle

23:40 Fuochi d’artificio – S1E4 – Attraverso la notte

00:30 La Nuova Squadra – S1E23

Cielo

20:15 Cucine da incubo

21:20 La ragazza con l’orecchino di perla

23:10 21 Paraíso

01:00 La iena

Twentyseven

20:24 Monk

21:10 The Nice Guys

23:12 Bugiardo bugiardo

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Il processo Percy

22:45 Effetto Notte – TV2000

23:20 La compieta preghiera della sera

LA7d

21:20 L’amante

23:25 Insider – Dietro la verità

La 5

21:10 L’isola delle coppie

23:22 Speciale Tg5

00:17 Shopgirl

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:30 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:00 Bagnomaria

22:47 Sabato domenica e venerdì

00:54 La Vergine, il Toro e il Capricorno

Focus

20:37 Stranezze di questo mondo

21:26 Transatlantici: Storia e segreti dei giganti del mare – PrimaTv

23:06 Antico Egitto: Cronache di un impero

01:20 E-Planet

Giallo

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:30 Tom e Lola

TOP Crime

20:23 Person of Interest

21:16 FBI: Most Wanted

22:57 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:17 Due uomini e 1/2

21:15 Non aprite quella porta: L’inizio

23:07 The Skeleton Key

01:07 Dragon Ball Super

DMAX

21:30 Bake Off Italia: dolci in forno

23:30 L’Eldorado della droga: viaggio in USA

01:20 Border Security: terra di confine

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – 1904-1905. La guerra russo-giapponese – 30/04/2021

21:10 999, le ragazze dimenticate di Auschwitz

22:05 Cassino. Ieri e oggi

23:15 a.C.d.C. – L’epoca d’oro dei pirati – Vivi o morti p.6

00:10 Rai News Notte

00:15 Iconologie Quotidiane. Sibille e Profeti nella Volta della Sistina di Michelangelo Buonarroti (pt.3)

Mediaset Extra

21:25 Tilt – Tieni il tempo

00:49 Avanti un altro

