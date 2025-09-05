Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 5 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 settembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Calcio: Qualificazioni Mondiali 2026 – Gruppo I: Italia – Estonia
23:35 Codice, la Vita è digitale – Ricostruzioni
00:00 TG1 Sera
00:06 Codice, la Vita è digitale – Ricostruzioni
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Royal-ish Principessa per caso
23:00 Innamorarsi a Tahiti
00:40 Missioni d’Estate
Rai 3
20:00 Blob
20:20 Viaggio in Italia – Molise – Puntata del 06/11/2024
20:50 Un posto al sole – EP6770
21:20 The Son
23:20 Blob Redux
00:00 TG3 Linea Notte Estate
00:30 Meteo 3
00:35 Venezia Daily
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:30 The Next Three Days
23:48 La papessa
Canale 5
20:01 TG5
20:38 La ruota della fortuna
21:43 Riassunto – tradimento
21:46 Tradimento – PrimaTv
00:05 TG5
Italia 1
20:33 NCIS – Unità Anticrimine
21:22 Chicago Fire – PrimaTv
23:44 Law & Order: Unità Speciale
01:21 Fuori le prove! – Indagini ai confini della realtà
01:44 Studio aperto – la giornata
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Piacere, sono un po’ incinta
23:20 Il piacere è tutto mio
TV8
20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:30 Pechino Express
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Bake Off Italia: dolci in forno
20 — Venti
20:17 THE BIG BANG THEORY
21:08 Ready Player One
23:37 Minority Report
Rai 4
20:22 Criminal Minds: Evolution S16E6
21:20 La Fortuna – E1
22:27 La Fortuna – E2
23:36 La casa in fondo al lago
01:00 Anica appuntamento al cinema
Iris
20:16 Walker Texas Ranger
21:12 Harriet
23:38 Nikita
Rai 5
20:20 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Dal Marocco all’Italia. Tra colori e sapori del deserto – 03/09/2019
21:15 Kilimangiaro Collection – Puntata del 31/08/2025
23:05 David Bowie Serious Moonlight Tour
00:34 The Great Songwriters: Ian McCulloch
Rai Movie
21:10 Se scappi, ti sposo
23:05 Venezia Daily
23:30 Mona Lisa Smile
Rai Premium
20:30 Tutto può succedere – S3E8
21:20 La dottoressa dell’isola – L’enigma
22:50 Fuochi d’artificio – S1E3 – Cinquemila stelle
23:40 Fuochi d’artificio – S1E4 – Attraverso la notte
00:30 La Nuova Squadra – S1E23
Cielo
20:15 Cucine da incubo
21:20 La ragazza con l’orecchino di perla
23:10 21 Paraíso
01:00 La iena
Twentyseven
20:24 Monk
21:10 The Nice Guys
23:12 Bugiardo bugiardo
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Il processo Percy
22:45 Effetto Notte – TV2000
23:20 La compieta preghiera della sera
LA7d
21:20 L’amante
23:25 Insider – Dietro la verità
La 5
21:10 L’isola delle coppie
23:22 Speciale Tg5
00:17 Shopgirl
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:30 Bake Off Italia: dolci in forno
23:30 The Bad Skin Clinic
Cine34
21:00 Bagnomaria
22:47 Sabato domenica e venerdì
00:54 La Vergine, il Toro e il Capricorno
Focus
20:37 Stranezze di questo mondo
21:26 Transatlantici: Storia e segreti dei giganti del mare – PrimaTv
23:06 Antico Egitto: Cronache di un impero
01:20 E-Planet
Giallo
21:30 Bake Off Italia: dolci in forno
23:30 Tom e Lola
TOP Crime
20:23 Person of Interest
21:16 FBI: Most Wanted
22:57 C.S.I. – Scena del crimine
Italia 2
20:17 Due uomini e 1/2
21:15 Non aprite quella porta: L’inizio
23:07 The Skeleton Key
01:07 Dragon Ball Super
DMAX
21:30 Bake Off Italia: dolci in forno
23:30 L’Eldorado della droga: viaggio in USA
01:20 Border Security: terra di confine
Rai Storia
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – 1904-1905. La guerra russo-giapponese – 30/04/2021
21:10 999, le ragazze dimenticate di Auschwitz
22:05 Cassino. Ieri e oggi
23:15 a.C.d.C. – L’epoca d’oro dei pirati – Vivi o morti p.6
00:10 Rai News Notte
00:15 Iconologie Quotidiane. Sibille e Profeti nella Volta della Sistina di Michelangelo Buonarroti (pt.3)
Mediaset Extra
21:25 Tilt – Tieni il tempo
00:49 Avanti un altro
Foto di repertorio