Nessuna notizia di Efeturi e del piccolo Zoel: l’appello

Si richiede la massima condivisione per ritrovare Efeturi e il piccolo Zoel: non si hanno più notizie sulla mamma e sul bimbo dallo scorso 31 agosto.
L’appello
Stando a quanto riportato dall’associazione Penelope Lazio Odv e dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, la donna sarebbe uscita con il suo bimbo da una comunità di Zagarolo la mattina dello scorso 31 agosto, per recarsi a messa presso la Chiesa Evangelica del Casilino, Grotta Celoni. Da allora, nessuno ha avuto più sue notizie.
Leggi anche – Roma. Metromare: stop tra Vitinia e Porta San Paolo nei prossimi giorni
Chiunque sapesse qualcosa può contattare le Forze dell’Ordine. Maggiori info nella locandina sottostante, condivisa dalla pagina Facebook di Penelope Lazio Odv: