Nessuna notizia di Efeturi e del piccolo Zoel: l’appello

Si richiede la massima condivisione per ritrovare Efeturi e il piccolo Zoel: non si hanno più notizie sulla mamma e sul bimbo dallo scorso 31 agosto.

L’appello

Stando a quanto riportato dall’associazione Penelope Lazio Odv e dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, la donna sarebbe uscita con il suo bimbo da una comunità di Zagarolo la mattina dello scorso 31 agosto, per recarsi a messa presso la Chiesa Evangelica del Casilino, Grotta Celoni. Da allora, nessuno ha avuto più sue notizie.

Chiunque sapesse qualcosa può contattare le Forze dell’Ordine. Maggiori info nella locandina sottostante, condivisa dalla pagina Facebook di Penelope Lazio Odv: