Roma. Metromare: stop tra Vitinia e Porta San Paolo nei prossimi giorni

Nei giorni sabato 6 e domenica 7 settembre 2025 sarà interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Metromare tra le fermate di Vitinia e Porta San Paolo per consentire le operazioni di varo del nuovo ponte di Via Giulio Rocco, in conformità al programma dei lavori previsto da ASTRAL S.p.A.

Dettagli dell’interruzione

Tratta interessata: Vitinia – Porta San Paolo

Orario di interruzione: intera giornata. Dalle 4:45 alle 23:30 in entrambe le giornate il servizio ferroviario sarà regolarmente attivo tra le fermate di Vitinia e Cristoforo Colombo. I passeggeri dovranno effettuare cambio treno-bus presso la stazione di Vitinia.

Servizio sostitutivo bus Cotral

Per garantire la continuità del servizio passeggeri, Cotral ha predisposto un servizio sostitutivo con 24 autobus: 12 bus del vettore privato incaricato da Cotral, di cui 3 a pianale ribassato per l’accesso facilitato alle persone a mobilità ridotta, e 12 bus Cotral. Il servizio sarà attivo dalle 4:45 alle 23:30 con circolazione continua tra i capolinea collocati nel piazzale antistante la stazione di Porta San Paolo e presso il parcheggio di via Sarsina Vitinia.

Le fermate lungo il percorso saranno effettuate sulla Via Ostiense, come indicato sul sito web Cotral nella sezione dedicata ai servizi sostitutivi.

Assistenza alla clientela

Durante le giornate di interruzione, Cotral garantirà la presenza di Personale GPG (Vigilantes) e verificatori Cotral presso i capolinea, con il compito di fornire assistenza e gestire eventuali criticità.

La linea riaprirà completamente lunedì 8 settembre.

Foto di repertorio