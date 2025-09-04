Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 4 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 4 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 4 settembre 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Affari tuoi

21:30 Succede anche nelle migliori famiglie

23:00 Il principe abusivo

00:00 TG1 Sera

00:09 Il principe abusivo

00:45 Cinematografo Speciale 82° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Hypnotic

23:00 C’era una volta Napoli

00:35 Prisma S2E8 – Nero

Rai 3

20:00 Blob

20:25 Viaggio in Italia – Toscana

20:50 Un posto al sole – EP6769

21:20 Volonté. L’uomo dai mille volti

23:10 Cari amici vicini e lontani – Re Edition – Da Alberto Sordi alle voci dei giornali radio

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

Rete 4

20:14 La promessa – PrimaTv

20:29 4 di sera news

21:30 Il marchese del Grillo

23:56 Caccia al tesoro

Canale 5

20:01 TG5

20:37 La ruota della fortuna

21:42 Alessandra Amoroso Caracalla Roma

00:15 TG5

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:21 Fall – PrimaTv

23:34 Shark

01:14 Studio aperto – la giornata

01:31 Sport mediaset – la giornata i1

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

22:30 Un marito di troppo

00:20 Tg La7

00:35 In Onda

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 Ghostbusters: Legacy

23:40 Jumanji

01:35 Come ti ammazzo il bodyguard

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’ora

23:40 Anplagghed

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:09 Minority Report

23:47 V per Vendetta

Rai 4

20:29 Criminal Minds: Evolution S16E5

21:23 Hounded – La caccia è aperta!

23:04 Blood Creek

00:31 Anica appuntamento al cinema

00:34 Criminal Minds: Evolution S16E5

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:13 Ballistic

22:54 Everest

Rai 5

20:21 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Tra foreste e diamanti della Sierra Leone – 30/08/2019

21:14 Totò e il Principe De Curtis. L’uomo oltre la maschera

22:50 La Grande Opera all’Arena di Verona: Il Barbiere di Siviglia

01:39 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 My Soul Summer

22:55 Venezia Daily

23:15 Last Knights

Rai Premium

20:25 Tutto può succedere – S3E6

21:20 Miss Fisher e la cripta delle lacrime

23:05 Perduti nel tempo

00:30 La Nuova Squadra – S1E21

Cielo

20:35 UEFA European Qualifiers World Cup

22:45 Kiki & i segreti del sesso

00:45 Quella età maliziosa

Twentyseven

20:31 Monk

21:16 Bugiardo bugiardo

22:49 Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro

00:37 Monk

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Le lettere di Madre Teresa

23:10 Il sapore della libertà

23:40 La compieta preghiera della sera

00:00 Santo Rosario

LA7d

21:20 Paura d’amare

23:25 Un figlio all’improvviso

01:05 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Flipped – Il primo amore non si scorda mai

22:58 Windstorm – Liberi nel vento

01:00 L’onore e il rispetto

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite: Brasile

22:30 Vite al limite

Cine34

21:00 Il Divin Codino

22:48 Il presidente del Borgorosso Football Club

01:10 Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento

Focus

20:38 Stranezze di questo mondo

21:27 I grandi misteri della Bibbia

23:27 Bermuda: I misteri degli abissi

01:07 Mega trasporti

01:52 Ingegneria perduta

Giallo

21:10 Vera

23:10 Van Der Valk

01:10 Astrid et Raphaelle

TOP Crime

20:22 Person of Interest

21:15 Delitti ai Caraibi

23:10 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:17 Due uomini e 1/2

21:15 The Skeleton Key

23:18 Dangerous Waters

01:20 Dragon Ball Super

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

23:15 I pionieri dei cristalli

01:05 Border Security: terra di confine

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Adelaide Ristori, la diva dei due mondi – 24/10/2024

21:10 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità 1522: l’assedio di Rodi – 28/05/2024

22:10 RAInchieste. I bambini e noi 1970 (pt7)

23:30 Le leggi razziali, una storia ferrarese

00:10 Rai News Notte

00:15 Iconologie Quotidiane. Il pavimento della Cattedrale di Santa Maria Annunziata a Otranto (pt.2)

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Passato e Presente – Adelaide Ristori, la diva dei due mondi – 24/10/2024

01:15 Dai nostri inviati – La Rai racconta la Mostra del Cinema di Venezia 1932/53

Mediaset Extra

21:25 Tilt – Tieni il tempo

01:01 Avanti un altro

