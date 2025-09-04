Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 4 settembre 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 4 settembre 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 4 settembre 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Affari tuoi
21:30 Succede anche nelle migliori famiglie
23:00 Il principe abusivo
00:00 TG1 Sera
00:09 Il principe abusivo
00:45 Cinematografo Speciale 82° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Hypnotic
23:00 C’era una volta Napoli
00:35 Prisma S2E8 – Nero
Rai 3
20:00 Blob
20:25 Viaggio in Italia – Toscana
20:50 Un posto al sole – EP6769
21:20 Volonté. L’uomo dai mille volti
23:10 Cari amici vicini e lontani – Re Edition – Da Alberto Sordi alle voci dei giornali radio
00:00 TG3 Linea Notte Estate
00:30 Meteo 3
Rete 4
20:14 La promessa – PrimaTv
20:29 4 di sera news
21:30 Il marchese del Grillo
23:56 Caccia al tesoro
Canale 5
20:01 TG5
20:37 La ruota della fortuna
21:42 Alessandra Amoroso Caracalla Roma
00:15 TG5
Italia 1
20:32 NCIS – Unità Anticrimine
21:21 Fall – PrimaTv
23:34 Shark
01:14 Studio aperto – la giornata
01:31 Sport mediaset – la giornata i1
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
22:30 Un marito di troppo
00:20 Tg La7
00:35 In Onda
TV8
20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:35 Ghostbusters: Legacy
23:40 Jumanji
01:35 Come ti ammazzo il bodyguard
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’ora
23:40 Anplagghed
20 — Venti
20:14 THE BIG BANG THEORY
21:09 Minority Report
23:47 V per Vendetta
Rai 4
20:29 Criminal Minds: Evolution S16E5
21:23 Hounded – La caccia è aperta!
23:04 Blood Creek
00:31 Anica appuntamento al cinema
00:34 Criminal Minds: Evolution S16E5
Iris
20:15 Walker Texas Ranger
21:13 Ballistic
22:54 Everest
Rai 5
20:21 Overland 20 – Verso l’Africa che cambia – Tra foreste e diamanti della Sierra Leone – 30/08/2019
21:14 Totò e il Principe De Curtis. L’uomo oltre la maschera
22:50 La Grande Opera all’Arena di Verona: Il Barbiere di Siviglia
01:39 Rai News Notte
Rai Movie
21:10 My Soul Summer
22:55 Venezia Daily
23:15 Last Knights
Rai Premium
20:25 Tutto può succedere – S3E6
21:20 Miss Fisher e la cripta delle lacrime
23:05 Perduti nel tempo
00:30 La Nuova Squadra – S1E21
Cielo
20:35 UEFA European Qualifiers World Cup
22:45 Kiki & i segreti del sesso
00:45 Quella età maliziosa
Twentyseven
20:31 Monk
21:16 Bugiardo bugiardo
22:49 Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro
00:37 Monk
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Le lettere di Madre Teresa
23:10 Il sapore della libertà
23:40 La compieta preghiera della sera
00:00 Santo Rosario
LA7d
21:20 Paura d’amare
23:25 Un figlio all’improvviso
01:05 La Mala Educaxxxion
La 5
21:10 Flipped – Il primo amore non si scorda mai
22:58 Windstorm – Liberi nel vento
01:00 L’onore e il rispetto
Real Time
20:30 Casa a prima vista
21:30 Vite al limite: Brasile
22:30 Vite al limite
Cine34
21:00 Il Divin Codino
22:48 Il presidente del Borgorosso Football Club
01:10 Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento
Focus
20:38 Stranezze di questo mondo
21:27 I grandi misteri della Bibbia
23:27 Bermuda: I misteri degli abissi
01:07 Mega trasporti
01:52 Ingegneria perduta
Giallo
21:10 Vera
23:10 Van Der Valk
01:10 Astrid et Raphaelle
TOP Crime
20:22 Person of Interest
21:15 Delitti ai Caraibi
23:10 C.S.I. – Scena del crimine
Italia 2
20:17 Due uomini e 1/2
21:15 The Skeleton Key
23:18 Dangerous Waters
01:20 Dragon Ball Super
DMAX
21:25 La febbre dell’oro
23:15 I pionieri dei cristalli
01:05 Border Security: terra di confine
Rai Storia
20:10 Il giorno e la storia
20:30 Passato e Presente – Adelaide Ristori, la diva dei due mondi – 24/10/2024
21:10 5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità 1522: l’assedio di Rodi – 28/05/2024
22:10 RAInchieste. I bambini e noi 1970 (pt7)
23:30 Le leggi razziali, una storia ferrarese
00:10 Rai News Notte
00:15 Iconologie Quotidiane. Il pavimento della Cattedrale di Santa Maria Annunziata a Otranto (pt.2)
00:20 Il giorno e la storia
00:40 Passato e Presente – Adelaide Ristori, la diva dei due mondi – 24/10/2024
01:15 Dai nostri inviati – La Rai racconta la Mostra del Cinema di Venezia 1932/53
Mediaset Extra
21:25 Tilt – Tieni il tempo
01:01 Avanti un altro
Foto di repertorio
Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo